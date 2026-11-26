Cenaze töreni Kangal ilçesinde gerçekleştirildi

Eskişehir'de askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Pilot Üsteğmen Halil Karabulut'un naaşı, öğle saatlerinde memleketi Sivas'a ulaştırıldı. Cenaze namazı, Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyü camisinde kılındı.

Törende kimler yer aldı:

Cenaze törenine şehidin babası Kadir Karabulut ve yakınlarının yanı sıra; Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, Kangal Kaymakamı Eyyüp Tuğ, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Fatih Deveci, silah arkadaşları ve çok sayıda Sivaslı katıldı. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı.

Defin ve duygusal anlar:

Namaz sırasında şehidin yakınları güçlükle ayakta durdu. Al bayrağa sarılı tabut, Mehmetçiklerin omuzlarında taşınarak tören alanından uğurlandı. Şehit Pilot Üsteğmen Halil Karabulut'un naaşı, Alacahan köyü Zeynep Hatun Mezarlığı'na defnedildi.

ESKİŞEHİR’DE ASKERİ HELİKOPTERİN KAZA KIRIMA UĞRAMASI SONUCU ŞEHİT OLAN PİLOT ÜSTEĞMEN HALİL KARABULUT’UN NAAŞI, MEMLEKETİNDE KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.