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Sivas'ta tarihi dokuyu koruyan yeni YHT garı hizmete açıldı

75 milyon TL yatırımla tamamlanan Sivas yeni YHT garı, tarihi lojistik ambar korunarak modern hizmet alanlarıyla 2 milyon 357 bin yolcuya hizmet verecek.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 13:54

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 13:56

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Sivas'ta tarihi dokuyu koruyan yeni YHT garı hizmete açıldı

Sivas'ta tarihi dokuyu koruyan yeni YHT garı hizmete açıldı

Sivas'ta 75 milyon TL yatırım bedeliyle inşa edilen yeni Yüksek Hızlı Tren (YHT) gar binası, düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılışa AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve il protokolü katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

projenin planlanması ve tarihi doku:

Yeni gar binası, mevcut tren garı yanında yer alan projelendirme çalışmaları sonucunda yapıldı. Bölgedeki tarihi Lojistik Ambar binası, özgün mimari özellikleri korunarak modern hizmet alanlarıyla bütünleştirildi ve ihale edilerek yaklaşık bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. Vali Yılmaz Şimşek, eski gar binasının artan yolcu talebine cevap veremediğini belirterek bu nedenle nitelikli bir gar binasının şehrin ihtiyacı olduğunu ifade etti.

yht'nin Sivas'a etkisi ve yolcu verileri:

Vali Şimşek, Yüksek Hızlı Trenin 26 Nisan 2023 tarihinde Sivas'ta hizmet vermeye başladığını, hemşehriler tarafından yoğun ilgi gördüğünü ve yolcu sayısının düzenli olarak arttığını vurguladı. Şimşek'in paylaştığı verilere göre YHT hattı bugüne kadar 2 milyon 357 bin yolcuya hizmet verdi ve bu rakam yatırımın şehir için önemini ortaya koyuyor.

yetkililerin değerlendirmesi:

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas gibi kadim şehirlerde altyapı yatırımlarının tarihi kimlik ile uyumlu olması gerektiğini söyledi. Güler, tarihi gar binasının yanında yeni yapının bölgede kimlikli ve işlevsel bir eser olarak planlandığını, projenin bölge kurul onayı sonrası ihaleye çıktığını ve bugün hizmete alınmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

tesisin teknik özellikleri ve kapasite:

Açılışı yapılan yeni gar binası bin 200 metrekare kullanım alanına sahip. Tesisin bünyesinde 200 araç kapasiteli otopark, 2 ayrı bekleme salonu bulunuyor ve aynı anda 400 kişiye hizmet verebilecek şekilde tasarlandı. Bu donanım ile hem şehir içi ulaşım ihtiyacına katkı sağlanacak hem de tarihi doku korunmuş olacak.

SİVAS’TA 75 MİLYON TL YATIRIM BEDELİYLE TAMAMLANAN SİVAS YENİ YÜKSEK HIZLI TREN (YHT) GARI...

SİVAS’TA 75 MİLYON TL YATIRIM BEDELİYLE TAMAMLANAN SİVAS YENİ YÜKSEK HIZLI TREN (YHT) GARI, DÜZENLENEN TÖREN İLE HİZMETE AÇILDI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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