Sivas'ta toptancılar sitesinde lpg tankında patlama, ekipler bölgeye yönlendirildi

olay yeri ve ilk bilgiler:

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Gültepe Mahallesindeki toptancılar sitesinde bulunan LPG dönüşüm istasyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi; yetkililer olay yerine ulaşmak üzere harekete geçti.

müdahale ve durum:

Patlamanın kaynağının LPG tankından olduğu değerlendiriliyor. Olayla ilgili ilk bilgilere göre yaralılar bulunuyor ve sağlık ekipleri müdahale ediyor.

Yetkililerden yapılan resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı; güvenlik önlemleri kapsamında bölgeye erişim sınırlı tutuluyor ve ekiplerin çalışmalarına öncelik veriliyor.

SİVAS’TA TOPTANCILAR SİTESİNDE PATLAMA MEYDANA GELDİ, EKİPLER OLAY YERİNE GEÇİYOR.