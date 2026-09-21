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Sivas'ta toptancılar sitesinde lpg tankında patlama, ekipler bölgeye yönlendirildi

Sivas'ın Gültepe Mahallesi'ndeki toptancılar sitesinde LPG dönüşüm istasyonunda patlama oldu; ambulans ve itfaiye sevk edildi, yaralılar olduğu öğrenildi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 10:50

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 10:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sivas'ta toptancılar sitesinde lpg tankında patlama, ekipler bölgeye yönlendirildi

olay yeri ve ilk bilgiler:

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Gültepe Mahallesindeki toptancılar sitesinde bulunan LPG dönüşüm istasyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi; yetkililer olay yerine ulaşmak üzere harekete geçti.

müdahale ve durum:

Patlamanın kaynağının LPG tankından olduğu değerlendiriliyor. Olayla ilgili ilk bilgilere göre yaralılar bulunuyor ve sağlık ekipleri müdahale ediyor.

Yetkililerden yapılan resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı; güvenlik önlemleri kapsamında bölgeye erişim sınırlı tutuluyor ve ekiplerin çalışmalarına öncelik veriliyor.

SİVAS’TA TOPTANCILAR SİTESİNDE PATLAMA MEYDANA GELDİ, EKİPLER OLAY YERİNE GEÇİYOR.

SİVAS’TA TOPTANCILAR SİTESİNDE PATLAMA MEYDANA GELDİ, EKİPLER OLAY YERİNE GEÇİYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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