Sivas'ta toptancılar sitesinde lpg tankında patlama, ekipler bölgeye yönlendirildi

olay yeri ve ilk bilgiler:
Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Gültepe Mahallesindeki toptancılar sitesinde bulunan LPG dönüşüm istasyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi; yetkililer olay yerine ulaşmak üzere harekete geçti.
müdahale ve durum:
Patlamanın kaynağının LPG tankından olduğu değerlendiriliyor. Olayla ilgili ilk bilgilere göre yaralılar bulunuyor ve sağlık ekipleri müdahale ediyor.
Yetkililerden yapılan resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı; güvenlik önlemleri kapsamında bölgeye erişim sınırlı tutuluyor ve ekiplerin çalışmalarına öncelik veriliyor.
SİVAS’TA TOPTANCILAR SİTESİNDE PATLAMA MEYDANA GELDİ, EKİPLER OLAY YERİNE GEÇİYOR.
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