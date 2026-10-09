Sivas'ta uzmanlardan ruh sağlığına erken müdahale çağrısı

sivas devlet hastanesi uzmanlarının açıklaması:

Sivas Devlet Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları Uzm. Dr. Nurcansu Oğrak Dumlu ve Uzm. Dr. Oğuzhan Uğur, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada ruh sağlığının korunmasına vurgu yaptı. Uzmanlar, ruhsal belirtilerin haftalarca sürmesi halinde bu işaretlerin görmezden gelinmemesi gerektiğini belirterek profesyonel destek çağrısında bulundu.

ruh sağlığı nedir ve yaşam kalitesine etkisi:

Uzmanlar ruh sağlığını yalnızca psikiyatrik hastalıkların yokluğu olarak tanımlamanın yetersiz olduğunu söyledi. Günlük streslerle başa çıkabilme, çalışma hayatını sürdürebilme ve sosyal ilişkileri koruyabilme yetisinin ruhsal iyilik halinin önemli bileşenleri olduğu vurgulandı. Hekimler ayrıca beden ve zihin sağlığının birbirinden bağımsız değerlendirilemeyeceğine dikkat çekti ve ruhsal durumun yaşam kalitesi üzerindeki etkisine işaret etti.

haftalarca süren belirtilere dikkat:

Açıklamada enerji kaybı, çökkünlük, uyku ve iştah değişiklikleri, tahammülsüzlük ile daha önce zevk alınan aktivitelere karşı ilgi kaybı gibi semptomların günlük yaşamda fark edilebileceği belirtildi. Uzmanlar bu tür şikayetlerin haftalarca devam etmesi durumunda bir uzmana başvurulması gerektiğini kaydetti ve belirtilerin ertelemenin sürecin kronikleşmesine yol açabileceğini söyledi.

önyargılar ve tedaviye erişim:

Toplumdaki önyargıların psikiyatrik hizmetlere erişimde engel oluşturabildiğini ifade eden Uzm. Dr. Nurcansu Oğrak Dumlu ve Uzm. Dr. Oğuzhan Uğur, ruhsal rahatsızlıkların zayıflık ya da irade eksikliği olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. Uzmanlar bu durumların biyolojik, genetik ve çevresel faktörlerle ilişkilendirilebileceğini ve tıbbi, kanıta dayalı yöntemlerle tedavi edilebildiğini belirtti.

Hekimler toplumun bilinçlenmesinin, erken fark etme ve yardım arama davranışını artıracağını, bunun da bireylerin yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyeceğini vurgulayarak gerektiğinde profesyonel destek alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

SİVAS DEVLET HASTANESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANLARI UZM. DR. NURCANSU OĞRAK DUMLU VE UZM. DR. OĞUZHAN UĞUR, 10 EKİM DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ DOLAYISIYLA YAPTIKLARI AÇIKLAMADA, HAFTALARCA DEVAM EDEN RUHSAL BELİRTİLERİN GÖZ ARDI EDİLMEMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTEREK PROFESYONEL DESTEK ÇAĞRISINDA BULUNDU.