seçim sonuçları:

Geçtiğimiz hafta yapılan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) seçimlerinde Mustafa Eken liderliğindeki beyaz liste, meclis üyeliklerini 56-22 gibi belirgin bir farkla kazanmıştı. Bugün gerçekleştirilen ikinci seçimle yönetim kurulu başkanı ve üyeler resmen belirlendi; Eken bir dönem aradan sonra yeniden başkan seçildi.

yönetim kurulu üyeleri:

Yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Eyüp Koç, Murat Gülhan, Oktay Öner, Hakan Genç, Mehmet Dalkürek, Yücel Tan, Fahrettin Yerlikaya, Uğur Doğan, Mustafa Sönmez, Oğuz Demirkaynak. Seçimin ardından kurumun öncelikleri ve görev dağılımına ilişkin çalışmaların hızla başlayacağı belirtildi.

başkanın mesajı:

Mustafa Eken yaptığı konuşmada seçimin geride kaldığını ve meclisin tamamıyla birlik içinde hareket edeceklerini vurguladı. Eken, bölünmeye yer olmadığını belirterek, "Bu birlikle beraberliğimizle burada 78 arkadaşımızın tamamıyla ayrım yapmadan, ötekileştirmeden, hiçbir kimseyi bizim dışımızda tutmadan çalışma yapacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında ayrıca belediye, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları ve kurumlarla iş birliği yapacaklarını; üyelere söz verdikleri şekilde, üyelerin karşılaştığı sorunlarda yardımcı olacaklarını söyledi. Eken, seçim kampanyasının da temel mesajının birlik ve beraberlik olduğunu kaydetti.

Yeni yönetimin ilk dönem gündeminde üyelerin sorunlarına çözüm üretme, kent paydaşlarıyla koordinasyonu güçlendirme ve ticari-ekonomik beklentilere yanıt verme yer alıyor. STSO üyeleri ve yerel aktörler, yönetimin beyan ettiği birlik vurgusunun somut adımlara dönüşmesini bekliyor.

MUSTAFA EKEN’İN BEYAZ LİSTESİNİN FARKLA KAZANDIĞI SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI (STSO) SEÇİMLERİ SONRASI, YENİ YÖNETİM KURULU OLUŞTURULDU.