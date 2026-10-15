Dolar 49,5192 +0,10%
Euro 55,7333 +0,37%
Bist 11.727,54 -2,84%
Altın Gram 6.687,68 +0,73%
EUR/USD 1,1249 +0,25%
Brent Petrol 102,77 -0,39%
--°

Sivas’ta yer yer etkili sağanak Yakupoğlan, Güney, Gazi ve Dudullu köylerinde tarım arazilerini su altında bıraktı

Sivas'ta kuvvetli sağanak Yakupoğlan, Güney, Gazi ve Dudullu'da hafif maddi hasara neden oldu; tarım arazileri ve Kangal mesire alanı sular altında kaldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 14:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Sivas’ta yer yer etkili sağanak Yakupoğlan, Güney, Gazi ve Dudullu köylerinde tarım arazilerini su altında bıraktı

Sivas’ta yer yer etkili olan kuvvetli sağanak, kent merkezine bağlı bazı köylerde maddi hasara yol açtı. Yağışın etkisiyle derelerin taşması sonucu tarım alanları ve mesire alanlarında su birikintileri oluştu; kısa süreli taşkınlar görüldü.

etkilenen köyler ve zarar:

Merkeze bağlı Yakupoğlan, Güney, Gazi ve Dudullu köylerinde yağışın etkisiyle hafif çapta maddi hasar meydana geldi. Köylere ulaşımda ciddi kopmalar rapor edilmedi, hasar daha çok tarımsal alan ve kırsal yapı üzerinde yoğunlaştı.

derelerin taşması ve tarım arazileri:

Yağış sırasında bazı derelerin taşmasıyla tarım arazileri sular altında kaldı. Su birikintileri özellikle tarlalarda ekili alanların kısa süreli suyla kaplanmasına neden oldu; yağışın ardından suyun çekilmesiyle alanlarda gözle görülür drenaj sorunları oluştu.

kangal mesire alanında su baskını:

Kangal İlçesi'nde, Kangal Köpek Çiftliği’nin bulunduğu mesire alanı da yağıştan etkilendi ve bölge geçici olarak sular altında kaldı. Yetkililerce bildirilen bilgiye göre yağışın etkisini kaybetmesiyle sular çekildi ve alanlar normale dönmeye başladı.

SİVAS’TA YER YER ETKİLİ OLAN KUVVETLİ SAĞANAK BAZI KÖYLERDE MADDİ HASARA NEDEN OLDU.

SİVAS’TA YER YER ETKİLİ OLAN KUVVETLİ SAĞANAK BAZI KÖYLERDE MADDİ HASARA NEDEN OLDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Efeler’de ekiplerin müdahalesiyle kırsal mahalle yolları normale döndü
images

İhsaniye’de büyükbaşlarda koruyucu şap çalışması yoğunlaşıyor
images

Camide mahsur kalan imam ve cemaat gençlerin kayığıyla güvenli bölgeye taşındı
images

Yağışa karşı kilometrelerce branda: Keban havzasında 80 bin ton üzüm korunuyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Amasya'da 16 yaşındaki lise öğrencisinin evinde ölümü soruşturuluyor

Nizip'te ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 8 gün sonra yaşamını yitirdi

Evci Mahallesi'nde yalnız kalan 76 yaşındaki CIDP hastası huzurevi bekliyor

Pazaryeri'nde fiyat uyumu için zabıta denetimleri yoğunlaştı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı