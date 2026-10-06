Sivas'ta yiyecek artıkları boz ayılarını kavgaya sürükledi

olayın görüntülenmesi ve ortamın koşulları:

Sivas'ta doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan, insanların bıraktığı yiyecek artıklarının biriktiği bir noktada toplanan boz ayıların agresifleştiği anları kameraya aldı. Aslan, yanında iki fotoğrafçı arkadaşıyla birlikte bölgede gözlem yaparken, havanın kararmaya başlamasıyla yiyeceklerin azalmasının gerilimi artırdığını söyledi.

Görüntülere yansıyan kısa ancak sert mücadelede ayıların çıkardığı sesler, birbirlerine uyguladıkları darbeler ve alanın titreşimi gözlemlenebiliyordu. Aslan, iki büyük ayının birbirine saldırısının yakın mesafeden hissedilebilir olduğunu belirtti.

fotoğrafçının anlatımı ve gözlemleri:

Aslan, olay anlını şöyle aktardı: "Geçtiğimiz günlerde doğada insanların bıraktığı yiyecek artıklarının bulunduğu bir noktada birden fazla boz ayıyı görüntüledim. Oldukça fazla sayıda boz ayı bir aradaydı. Birçok yaban hayvanı, daha az enerji harcamak için kolay ulaşabilecekleri gıdalara yöneliyor. İnsanların bıraktığı yiyecek artıkları da bunlardan biri."

Aslan, kavgaların genellikle çok uzun sürmediğini, çoğunlukla bir bireyin geri çekilip uzaklaştığını ancak o gece birden fazla mücadelenin yaşandığını aktardı. "Hatta ayılardan biri diğerinden kaçarken bize doğru koştu. Diğeri de onu kovalıyordu. Bir anda iki boz ayı üzerimize doğru gelmeye başladı. Aslında dertleri biz değildik; sadece birbirleriyle mücadele ediyorlardı" dedi.

uyarılar ve koruma çağrısı:

Aslan, Türkiye'de yalnızca boz ayı türünün bulunduğunu vurguladı: "Ülkemizde tek bir ayı türü bulunuyor. O da boz ayı Ursus arctos. İnsanlar bazen türleri karıştırabiliyor." Ayrıca, mantar ve kuşburnu sezonunun başlamasıyla ormanlara çıkacak vatandaşlara uyarıda bulundu.

Vatandaşlara yönelik önerilerini şu sözlerle özetledi: "Ormanda tamamen sessiz hareket etmemek, belirli aralıklarla ses çıkararak orada bulunduklarını hissettirmek önemli. Çünkü ayılar insanı av olarak görmüyor; insanı duyduklarında veya fark ettiklerinde genellikle uzaklaşmayı tercih ediyorlar." Aslan ayrıca yaban hayvanlarını beslemeyelim ve hem doğal yaşamı hem de insanların güvenliğini korumak için tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Olay, insanların bıraktığı atıkların yaban hayatı üzerindeki etkisini bir kez daha gösterirken, doğada gözlem yapanların dikkatli olması ve doğayı koruyucu davranışları sürdürmesinin önemini hatırlattı.

SİVAS’TA DOĞA VE YABAN HAYATI FOTOĞRAFÇISI MUSTAFA ASLAN, YİYECEK ARTIKLARI ÇEVRESİNDE BİR ARAYA GELEN BOZ AYILARIN KENDİ ARALARINDAKİ KAVGASINI GÖRÜNTÜLEDİ.