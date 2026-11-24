Sivaslı eskrimciler Adıyaman'da toplu başarı elde etti

Adıyaman'da düzenlenen U10-U12-U14 Epe ve Kılıç MCT Nox Anadolu Kupası'nda Sivaslı genç sporcular, farklı yaş ve branşlarda önemli dereceler alarak kente gurur yaşattı. Organizasyona toplam 10 ilden 204 sporcu katıldı ve Sivas'ı temsil eden ekipler toplam 13 kupa ile 22 madalya kazanarak dikkat çekti.

Kupa ve madalya bilançosu:

Turnuvada Sivaslı sporcular hem kılıç hem de epe branşlarında kürsüyü sıklıkla gördü. Elde edilen derece ve ödüller, ilin altyapısındaki düzenli çalışmanın ve genç yeteneklerin yarış tecrübesinin bir yansıması olarak değerlendirildi.

Kategorilere göre öne çıkan isimler:

U10 Erkek Kılıç kategorisinde Ömer Agah Arslan birinci, Muhammed Emin Yıldız üçüncü oldu. U10 Kadın Kılıç'ta Erva Özdemir ikinci, Umay Açina Duman üçüncü; Aybüke Göktaş altıncı ve Rüya Betül Çelimli sekizinci sırayı aldı. U12 Erkek Kılıç'ta Ömer Bera Çitkıran birinci, Ömer Agah Arslan ikinci; Taha Berk Yıldız ve Muhammed Asaf Arslan üçüncülüğü paylaştı, Asaf Ayaz Demir beşinci oldu. U12 Kadın Kılıç'ta İlknur Ebrar Özdemir birinci, Ayşe Şura Doğan ve Hatice Soygüden üçüncü; Zeynep Göktaş yedinci olarak yer aldı. U14 Erkek Kılıç'ta Muhammed Asaf Arslan beşinci, Ömer Bera Çitkıran altıncı; U14 Kadın Kılıç'ta İlknur Ebrar Özdemir altıncı, Zeynep Su Göktürk sekizinci oldu. Epe branşında ise U10 Kadın Epe'de Zümra Eflin Korkmaz birinci, Aişe Hümeyra Cenik ikinci; U14 Erkek Epe'de Mehmet Emir Korkmaz altıncı sırayı elde etti.

Bu sonuçlar, Sivaslı sporcuların hem bireysel yetenek hem de takım disiplini açısından gelişimini gösteriyor. Turnuvada elde edilen başarılar, kentin eskrimdeki konumunu güçlendirirken, altyapıya yapılan yatırımların meyve verdiğinin somut bir göstergesi oldu.

SİVASLI GENÇ ESKRİMCİLER, ADIYAMAN’DA DÜZENLENEN U10-U12-U14 EPE VE KILIÇ MCT NOX ANADOLU KUPASI’NDA ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTI. 10 İLDEN 204 SPORCUNUN KATILDIĞI ORGANİZASYONDA SİVAS’I TEMSİL EDEN SPORCULAR, TOPLAM 13 KUPA VE 22 MADALYA KAZANARAK BÜYÜK GURUR YAŞATTI.