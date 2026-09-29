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Siverek-Çermik hattında kontrol kaybı kazaya dönüştü: üç yaralı

Siverek-Çermik karayolunun 20'nci kilometresinde 06 JF 534 plakalı otomobil yoldan çıktı; sürücü S.S. ile iki yolcu yaralandı, hayati tehlike yok.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Siverek-Çermik hattında kontrol kaybı kazaya dönüştü: üç yaralı

Siverek-Çermik hattında kontrol kaybı kazaya dönüştü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilin yoldan çıkması sonucu üç kişi yaralandı. Olay, Siverek-Çermik karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi.

Kaza yeri ve araç bilgileri:

Edinilen bilgilere göre, S.S. (50) yönetimindeki 06 JF 534 plakalı otomobil, Çermik istikametinden Siverek yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

yaralıların durumu:

Kazada araç sürücüsü S.S. (50) ile araçtaki yolcular N.S. (47) ve F.S. (14) yaralandı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

soruşturma:

Kazayla ilgili olarak ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı ve olay hakkında adli tahkikat sürdüğü belirtildi.

SİVEREK KAZA

SİVEREK KAZA

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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