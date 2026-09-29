Siverek-Çermik hattında kontrol kaybı kazaya dönüştü: üç yaralı

Siverek-Çermik hattında kontrol kaybı kazaya dönüştü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilin yoldan çıkması sonucu üç kişi yaralandı. Olay, Siverek-Çermik karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi.
Kaza yeri ve araç bilgileri:
Edinilen bilgilere göre, S.S. (50) yönetimindeki 06 JF 534 plakalı otomobil, Çermik istikametinden Siverek yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
yaralıların durumu:
Kazada araç sürücüsü S.S. (50) ile araçtaki yolcular N.S. (47) ve F.S. (14) yaralandı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.
soruşturma:
Kazayla ilgili olarak ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı ve olay hakkında adli tahkikat sürdüğü belirtildi.
SİVEREK KAZA
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