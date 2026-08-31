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Siverek ve Karaköprü'de narkotik operasyonu: skunk ve Captagon ele geçirildi

Siverek ve Karaköprü'de düzenlenen operasyonlarda 1 kilo 400 gram skunk ve 690 Captagon ele geçirildi; 2 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 12:58

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Siverek ve Karaköprü'de narkotik operasyonu: skunk ve Captagon ele geçirildi

Siverek ve Karaköprü'de operasyonun kapsamı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonlar, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Siverek ve Karaköprü ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirildi.

Ele geçirilen maddeler:

Aramalarda toplamda 1 kilo 400 gram skunk ile 690 adet Captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen miktarlar emniyet yetkililerinin beyanına göre delil niteliği taşıdı.

Gözaltı ve adli süreç:

Operasyon kapsamında 2 şüpheli, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, yürütülen soruşturmanın devam ettiğini bildirirken, ele geçirilen maddeler ve tutuklamalara ilişkin işlem ve kayıtlar adli süreç kapsamında tutuldu.

UYUŞTURUCU OPERASYON

UYUŞTURUCU OPERASYON

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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