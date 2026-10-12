Siverek'te gece çöken sağanak sokakları suyla kapladı, bir ev zarar gördü

sokaklarda su birikintileri ve ev hasarı:

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gece saatlerinde aniden bastıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine ve yer yer sele neden oldu. İlçede birçok noktada su seviyesinin yükselmesiyle ulaşımda aksama gözlendi.

Haliliye Mahallesi'nde bir evin zemin katını su bastı; olayda maddi hasar meydana geldi. Vatandaşların büyük bölümü olumsuz bir durum bildirmeye devam ederken, etkilenen bölgelerde gözle görülür su birikintileri oluştu.

müdahale ve uyarılar:

İlçe yetkilileri, gelen su baskını ve sel ihbarlarına hızlı müdahale için ekiplerini sahaya yönlendirdi. Ekipler, tıkanan rögarların temizlenmesi ve suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından ilçede yağışın şiddetini koruduğu bildirildi; yetkililer, yeni ihbarlara anında müdahale etmeye hazır olduklarını belirtti.

İlçedeki yetkililer ve ekipler çalışma ve değerlendirmelerini sürdürürken, vatandaşların sel riski olan alanlardan uzak durmaları ve gerekli önlemleri almaları önem taşıyor.

ŞANLIURFA’NIN SİVEREK İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, CADDE VE SOKAKLARDA SU BİRİKİNTİLERİNE VE SELE NEDEN OLURKEN BAZI EVLERİ DE SU BASTI.