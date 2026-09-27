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Siverek'te jandarmanın çalışması sonucu aranan kişi yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siverek'te hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.N.A.'yı gözaltına aldı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 11:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Siverek'te jandarmanın çalışması sonucu aranan kişi yakalandı

Siverek'te yakalama

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.N.A.'nın Siverek ilçesinde olduğu belirlendi. Yapılan araştırma sonucu şahsın yer tespiti yapıldı.

suçlamalar ve ceza:

Kamu düzeni ve dolandırıcılık soruşturmaları çerçevesinde, Ş.N.A. hakkında "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" ve "Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta, Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurumlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle Dolandırıcılık" suçlarından verilen toplam 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

gözaltı ve sevk işlemi:

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan şahıs, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Olay, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmanın bir parçası olarak kayda geçti.

ŞANLIURFA’NIN SİVEREK İLÇESİNDE, HAKKINDA 5 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS JANDARMA...

ŞANLIURFA’NIN SİVEREK İLÇESİNDE, HAKKINDA 5 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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