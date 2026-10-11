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Siverek'te kangal hırsızlığı: güvenlik kamerası görüntüleri şüphelileri gösterdi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde İ.G.'ye ait kangal köpeği, kimliği belirsiz iki kişi tarafından çalındı; inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 12:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Siverek'te kangal hırsızlığı: güvenlik kamerası görüntüleri şüphelileri gösterdi

Siverek'te kangal hırsızlığı güvenlik kamerasında

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Fırat Mahallesi'nde İ.G.'ye ait kangal cinsi köpek, kimliği belirsiz iki kişi tarafından çalındı. Olay anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

hırsızlık anı ve görüntüler:

Köpeğinin kaybolduğunu fark eden İ.G., çevredeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Kayıtlarda iki kişinin köpeği alarak bölgeden uzaklaştığı tespit edildi. Elde edilen görüntüler, sahibin polise yaptığı başvuruda delil niteliği taşıdı.

sahibin çağrısı ve soruşturmanın seyri:

İ.G., köpeğinin bir an önce bulunmasını isteyerek yetkililerden ve mahalle sakinlerinden yardım talep etti. Olayla ilgili olarak emniyet güçleri inceleme başlattı ve görüntüler üzerinden şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesine çalışılıyor.

Soruşturmanın ilerlemesi için bölgedeki diğer iş yeri ve konut sahiplerinin kamera kayıtları ile görgü tanıklarının beyanları önem taşıyor. Sahibin çağrısı üzerine vatandaşlardan gelen her türlü bilgi yetkililere iletilecek.

Olayla ilgili gelişmeler ve yetkililerin yapacağı açıklamalar takip ediliyor; köpeğin bulunmasına yönelik arama çalışmaları sürüyor.

Siverek’te kangal köpeğinin çalınma anı kamerada

Siverek’te kangal köpeğinin çalınma anı kamerada

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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