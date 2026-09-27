Siverek'te kergede bulamaç kaynayan gelenek canlandı

Siverek'te 8. Kerge etkinliği yoğun ilgi gördü:

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sekiz yıldır düzenlenen geleneksel Kerge ve şire etkinliği, kent merkezindeki Kanlıkuyu Meydanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Organizasyonu yapan Siverek Bilim ve Sanat Derneğinin amacı, kaybolmaya yüz tutmuş kültürel değerleri hatırlatıp gelecek nesillere aktarmak olarak açıklandı.

Hazırlık, lezzet ve ikramlar:

Meydanda kurulan 1 tonluk kazan içinde hazırlanan bulamaç, kısık ateşte yaklaşık 3 saat kaynatıldı. Hazırlanan bulamaç vatandaşlara ikram edilirken, etkinlik kapsamında ceviz, incir ve badem kullanılarak geleneksel sucuk da yapıldı. İkram yoğun ilgi görünce kazanın çevresinde zaman zaman kalabalık ve kısa süreli izdiham yaşandı.

Müzik, dayanışma ve anılar:

Etkinlikte davul ve zurna eşliğinde halaylar çekildi ve katılımcılar alanda birlikte eğlendi. Dernek Başkanı Halil Yoğunlu etkinliğin amacını şöyle özetledi: "Kergemizi yaptık, şiremizi bastık, kaynattık ve herkese bulamaç olarak dağıttık. Etkinliğimize katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu kültürümüz, şiremiz ve özümüz kaybolmaya yüz tutmuş bir gelenektir. Onun için her sene İstanbul’dan Siverek’e geliyoruz. Siverek Bilim ve Sanat Derneği olarak bu kültürümüzü yaşatmaya ve yeni nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Gençlerimiz bu örf ve adetlerimizi, eski işlerimizi bilsinler diye bu Kerge etkinliğini yaptık."

Etkinliğe katılan 86 yaşındaki Abdulkadir Düşünekli, geçmişte Kerge ve şire yapımının mahalle dayanışmasının önemli bir parçası olduğunu anlattı: "Bizim zamanımızda şire üzümü ile Kerge yapılırdı. Bütün mahalle yardıma gelirdi. Bizim dönemimizde iki tane bağımız vardı. Şire zamanı üzümler getirilir, kesme yapılır, bastık yapılırdı ve mahalleye dağıtılırdı. Satmaktan ziyade komşulara, mahalleye dağıtılırdı. Şimdi bu Kerge geleneği kalmadı, eski bağlar da kalmadı. Bugün bulamacı yedim, eskisi gibi olmasa da güzeldi, beğendim. Böyle etkinliklerin devam etmesini istiyorum. Eski bağlarımız, eski üzümümüz ve eski kültürümüz kalmadı."

İstanbul’dan katılan Hayri Genç ise etkinliğin kendisini çocukluk yıllarına götürdüğünü belirtti: "Burada yapılan şire etkinliği, Siverek’i 35 yıl öncesine götürdü. Siverek’te hemen hemen üç evden ikisi geçimini üzüm ve Kerge’den sağlardı. Günlerce hazırlık yapılır, üzümler toplanır, daha sonra pekmez, kesme ve bastık için kaynatılırdı. Biz de çocukken bunu büyük bir heyecanla beklerdik. Komşularımız olurdu, bir nevi dayanışma yaşanırdı. Komşular birbirine yardım eder, destek olurdu. Bu etkinlik bana o günleri hatırlattı."

Etkinlik, hem unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri hem de toplumsal dayanışma ve ortak anıları canlı tutmayı amaçlayan bir buluşma olarak kayda geçti.

ŞANLIURFA’NIN SİVEREK İLÇESİNDE, GELENEKSEL OLARAK 8 YILDIR DÜZENLENEN ŞİRE VE KERGE ETKİNLİĞİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.