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Siverek'te refüje çıkan araçta yolcu yaşamını yitirdi

Siverek Başdeğirmen mevkiinde 09 DJ 010 plakalı aracın refüje çıkması sonucu ağır yaralanan yolcu Saadet Kızıoğlu (52), hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 19:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Siverek'te refüje çıkan araçta yolcu yaşamını yitirdi

Siverek'te refüje çıkan araçta can kaybı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Başdeğirmen Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, 09 DJ 010 plakalı aracın refüje çıkması sonucu yolcu Saadet Kızıoğlu (52) ağır yaralandı, sürücü B. K (19) yaralandı.

Kazanın oluş şekli:

Edinilen bilgilere göre, araç Siverek istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun ortasındaki refüje çıktı. Kaza sırasında her iki araçta bulunan kişiler yaralandı ve bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve adli süreç:

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yolcu Saadet Kızıoğlu (52) kurtarılamayarak hayatını kaybetti; sürücü B. K (19) ise tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak adli inceleme başlatıldı.

Siverek&#039;te araç refüje çarptı: 1 kişi öldü, 1 yaralı

Siverek'te araç refüje çarptı: 1 kişi öldü, 1 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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