Siverek'te Takoran vadisini sahneye çıkaran festival kortejle başladı

Festival kortejle başladı:

Siverek'te düzenlenen Ulusal Takoran Doğa ve Kültür Festivali, Kanlıkuyu Meydanı'ndan başlayan kortej yürüyüşü ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki açılış programıyla resmen başladı. Siverek Kaymakamı Salih Sak, Belediye Başkanı Ali Murat Bucak, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüş, Atatürk Anıtı önünde son buldu.

Açılış töreni ve gösteriler:

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış töreni, halk oyunları gösterileriyle devam etti. Program, bölgenin kültürel zenginliğini ve yerel performans sanatlarını ön plana çıkaracak biçimde düzenlendi ve izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi.

Yerel yöneticilerin vurguladıkları:

Belediye Başkanı Ali Murat Bucak, festivalin hazırlanmasında emeği geçenlere ve destek veren kurumlara teşekkür ederek Takoran'ın tanıtımının önemine dikkat çekti. Bucak, 'Bu festivalin hayata geçirilmesinde öncülük eden Ferit Hocamıza, destek veren oda başkanlarımıza, Siverek Belediyesi ekibimize, özellikle Cumali Bayram’a ve daire amirlerimize çok teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı. Ayrıca Bucak, GAP İdaresi ve Siverek Kaymakamı Salih Sak'ın sağladığı destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bucak, festivalin Siverek ile anılmasını hedeflediklerini, gurbette yaşayan Siverekliler ve yurt dışından gelen misafirlerin varlığının kendisini duygulandırdığını belirtti ve ilerleyen yıllarda festivalin daha da yaygınlaşmasını umduklarını söyledi.

Takoran'ın korunması ve tanıtımı:

Kaymakam Salih Sak ise festival süresince farklı etkinliklerin düzenleneceğini bildirerek vatandaşları programa davet etti. Sak, Takoran'ın 'saklı bahçe' niteliğini vurgulayarak bölgenin doğal güzelliklerinin korunmasının öncelik olduğunu belirtti: 'Takoran bizim saklı bahçemiz, gizli yanımız, nazlı tarafımız. Onu artık dışarıya tanıtmak ve taşımak istiyoruz.'

Sak, Takoran'ın kanyonu, temiz suyu ve yöresel ürünleriyle dikkati çeken bir coğrafya olduğunu, doğal yapının muhafaza edilmesi gerektiğini ve bölgenin doğal sit alanı olarak ilan edildiğini hatırlattı. Konuşmaların ardından açılış programı sona erdi; hafta sonu boyunca sürecek etkinliklerle Takoran'ın tanıtımı hedefleniyor.

TAKORAN FESTİVALİ KORTEJ YÜRÜYÜŞÜYLE BAŞLADI