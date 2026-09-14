Siverek'te tırla biber yüklü kamyonet kavşakta çarpıştı, üç kişi yaralandı

Kaza yerinde yaşananlar:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Siverek Yeni Sanayi Sitesi Kavşağı'nda bir tır ile kırmızı biber yüklü kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yan yatarken araçta bulunan üç kişi yaralandı.
Müdahale ve tahliye:
İhbarın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kazada bildirilenler:
Kazada toplam 3 kişi yaralandı ve yaralıların hastaneye götürüldüğü bildirildi. Olayla ilgili erişilen bilgiler, çarpışma sonucu kamyonetin devrildiğini ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yaralıların nakledildiğini aktarıyor.
KAZA YAPAN ARAÇLAR
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