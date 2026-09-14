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Siverek'te tırla biber yüklü kamyonet kavşakta çarpıştı, üç kişi yaralandı

Siverek Yeni Sanayi Sitesi Kavşağı'nda tır ile kırmızı biber yüklü kamyonetin çarpışması sonucu kamyonet yan yatıp üç kişi yaralandı; ekipler sevk edildi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 19:36

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 19:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Siverek'te tırla biber yüklü kamyonet kavşakta çarpıştı, üç kişi yaralandı

Kaza yerinde yaşananlar:

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Siverek Yeni Sanayi Sitesi Kavşağı'nda bir tır ile kırmızı biber yüklü kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yan yatarken araçta bulunan üç kişi yaralandı.

Müdahale ve tahliye:

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazada bildirilenler:

Kazada toplam 3 kişi yaralandı ve yaralıların hastaneye götürüldüğü bildirildi. Olayla ilgili erişilen bilgiler, çarpışma sonucu kamyonetin devrildiğini ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yaralıların nakledildiğini aktarıyor.

KAZA YAPAN ARAÇLAR

KAZA YAPAN ARAÇLAR

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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