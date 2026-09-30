Siverek'te yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken 11 yaşındaki çocuk otomobilin çarpmasıyla yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 11 yaşındaki M.B. bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay, ilçenin Şirinkuyu Mahallesi 35 Metre Yolu üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil çarpmanın ardından durdu. Kazayı fark eden sürücünün müdahalesi üzerine yaralı çocuk otomobille hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Kaza anına ilişkin görüntüler bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Kayda yansıyan görüntülerde çarpmanın ardından çevreden müdahale edildiği ve sürücünün yaralı çocuğu hastaneye götürdüğü görülüyor.

Soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Sürücü ve aracın plakasıyla ilgili bilgiler henüz tespit edilemedi; kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA’NIN SİVEREK İLÇESİNDE YOLUN KARŞI TARAFINA GEÇMEYE ÇALIŞAN 11 YAŞINDAKİ ÇOCUK, OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU YARALANDI. YARALI ÇOCUK OTOMOBİLLE HASTANEYE KALDIRILDI