Sivil diplomasiyle süper kupa istanbul'a getirildi

Sürecin anlatımı:

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Diplomasi Atölyesi'nde 2027 İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'a gelme sürecini gençlerle paylaştı. Programa AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ve AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce de katıldı.

Erdoğan, organizasyonun Türkiye'ye kazandırılmasında Dünya Etnospor Birliği üzerinden yürütülen sivil diplomasi faaliyetlerinin etkili olduğunu söyledi ve sürecin detaylarını aktardı.

Görüşmeler nasıl başladı:

Erdoğan, yaklaşık 2-3 ay önce İstanbul'da Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh'i ağırladıklarını, görüşmede Dünya Etnospor Birliği'nin geleneksel sporlar alanındaki çalışmalarını anlattıklarını belirtti. Al-Sheikh'in, 2027'de Suudi Arabistan'da düzenlenecek Asya Kupası nedeniyle İspanya Süper Kupası'nın başka bir ülkede yapılmasının planlandığını ve İstanbul'un aday olabileceğini kendilerine ilettiğini söyledi.

Erdoğan, Al-Sheikh'in, "Gelin İstanbul için de bir teklif verelim, bunu İstanbul'a getirebilir miyiz bakalım" dediğini ve bu sözün ardından bakanlıklar ile kulüplerle temasların hızlandığını ifade etti.

Finansal ve diplomatik etkenler:

Erdoğan, işin yalnızca ekonomik tekliflerle açıklanamayacağını vurguladı: "Sadece en güçlü teklifi vermek yetmiyor. Takımların İstanbul'u istemesi, Türkiye-İspanya ilişkilerinin iyi olması, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin şu anda gelişiyor olması... Bunların hepsi bir araya gelince ABD, Türkiye'den 11 milyon dolar fazla teklif vermesine rağmen İspanya Süper Kupası Türkiye'de gerçekleşecek."

Bu ifadeyle Erdoğan, süreçte hem takımların tercihinin hem de ülkeler arası ilişkilerin belirleyici olduğunu; sivil diplomasinin somut bir katkı sağladığını aktardı.

Organizasyon takvimi ve ev sahibi şehir:

2027 İspanya Süper Kupası, 2-6 Şubat 2027 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. Organisazyon kapsamında; Barcelona-Atletico Madrid yarı finali 2 Şubat'ta Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, Real Sociedad-Real Madrid karşılaşması 3 Şubat'ta Tüpraş Stadı'nda oynanacak, final ise 6 Şubat'ta RAMS Park'ta gerçekleştirilecek.

Erdoğan, sürecin yalnızca Suudi Arabistan ile yürütülen temaslarda değil, farklı ülkelerle geliştirilen sivil diplomasi çalışmalarında da sonuç verdiğini; geleneksel sporlar üzerinden kurulan ilişkilerin ülke temaslarını güçlendirdiğini belirtti.

Sivil diplomasi ve kurumsallaşma:

Erdoğan, Dünya Etnospor Birliği'nin çalışmalarının Türkiye'nin sivil diplomasisine katkı sağladığını vurgulayarak, uluslararası kuruluşların merkezlerinin Türkiye'de bulunmasının önemine dikkat çekti. "Türkiye, Dünya Etnospor Birliği gibi daha çok uluslararası kuruluşa ev sahipliği yaparsa Türkiye'nin sivil diplomasi gücünü artıracaktır" dedi ve bu doğrultuda hukuki ve ekonomik altyapının geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca Erdoğan, yabancı dil bilmenin sivil diplomaside önemine değinerek yapay zekâ ile anlık çeviri imkânları gelişse bile bir insanla kendi dilinde doğrudan iletişim kurmanın sağladığı yakınlığın farklı olduğunu sözlerine ekledi.

DÜNYA ETNOSPOR BİRLİĞİ BAŞKANI NECMEDDİN BİLAL ERDOĞAN, 2027 İSPANYA SÜPER KUPASI’NIN İSTANBUL’A GELİŞ SÜRECİNİN DÜNYA ETNOSPOR BİRLİĞİ’NİN YÜRÜTTÜĞÜ SİVİL DİPLOMASİ ÇALIŞMALARIYLA BAŞLADIĞINI ANLATTI.