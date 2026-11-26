Olayların detayları:

Muğla’nın Yatağan ilçesinde son dönemde telefon ve yüz yüze temas yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarında üç ayrı vaka tespit edildi. Şüphelilerin kendilerini sivil jandarma olarak tanıtarak vatandaşların evlerine gittikleri ve altınları elden teslim almaları sonucu dolandırıcılık olayları meydana geldi.

İlk olay 27 Ekim 2026 tarihinde Şeref Mahallesi’nde gerçekleşti. Evine gelen kişiye altınlarını teslim eden mağdurun şikayeti üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri devreye girdi. Yapılan operasyonlarda şüpheliler yakalandı, ele geçirilen altınlar sahibine teslim edildi ve olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

İkinci olay 30 Ekim 2026 tarihinde Kavak Mahallesi’nde yaşandı. Benzer yöntemi kullanan şüpheliye altınlarını teslim eden vatandaşın olayı geç bildirmesi nedeniyle ekipler altınlara ulaşamadı. Bu olayda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Üçüncü olay ise 16 Kasım 2026 tarihinde Turgut Mahallesi’nde meydana geldi. Yine sivil jandarma kılığındaki kişilerce altınları alınan mağdurun geç ihbarı sonucu ekipler değere ulaşılamayan bir vaka daha tespit etti; yapılan çalışmalar sonucunda 2 kişi tutuklandı, ancak altınlara ulaşılamadı.

Jandarmadan uyarı:

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, bölgede artış gösteren bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada, şüphelilerin kendilerini polis, jandarma, savcı, banka görevlisi veya kamu personeli olarak tanıtıp güven kazanarak para ve kıymetli eşya talep ettikleri belirtildi.

Açıklamada ayrıca, yetkililerin hiçbir şekilde vatandaşlardan para, altın veya kıymetli eşyalarını teslim etmelerini istemeyeceği vurgulandı ve şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi veya en yakın karakola bilgi verilmesi istendi.

MUĞLA'NIN YATAĞAN İLÇESİNDE KENDİSİNİ SİVİL JANDARMA OLARAK TANITARAK VATANDAŞLARIN EVLERİNE GİDEN DOLANDIRICILAR, ÜÇ AYRI OLAYDA ALTINLARI HEDEF ALDI. OLAYLARDAN BİRİNDE ALTINLAR BULUNARAK SAHİBİNE TESLİM EDİLİRKEN, DİĞER İKİ OLAYDA GEÇ İHBAR NEDENİYLE ALTINLARA ULAŞILAMADI. ÜÇ OLAYLA İLGİLİ TOPLAM 7 ŞÜPHELİ YAKALANIRKEN, 7 KİŞİ TUTUKLANDI.