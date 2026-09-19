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Sivil toplumdan birlik mesajı: DEYVAN-DER MTSO adayı Veysi Duyan'ı destekledi

Midyat merkezli DEYVAN-DER, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası başkan adayı Veysi Duyan'ı, birlik ve dayanışma vurgusuyla yeni dönem için destekledi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 14:53

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EDİTÖR: Merve Çelik

Sivil toplumdan birlik mesajı: DEYVAN-DER MTSO adayı Veysi Duyan'ı destekledi

DEYVAN-DER'den destek açıklaması:

DEYVAN-DER (Deyvan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği), Midyat merkezli yapılanmasının ardından Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) başkan adayı Veysi Duyan'a destek verdiğini açıkladı. Dernek yönetimi ve üyelerinin yeni dönem tercihini Duyan'dan yana kullandığı bildirildi.

Dernek başkanı Cahit Ertekin, yönetim kurulu ve üyeler adına yapılan açıklamada, desteğin ortak hareket ve dayanışma anlayışının güçlendirilmesi amacıyla verildiğini belirtti.

Derneğin kimliği ve hedefleri:

Midyat merkezli faaliyet gösteren derneğin kökleri, Dargeçit ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'ne dayanıyor. Ertekin, derneğin yardım ve dayanışma kültürünü sürdürme hedefiyle çalıştığını ve Mardin iş dünyasında güçlü bir birlikteliğin önemine vurgu yaptığını söyledi.

Açıklamada, Duyan'ın MTSO için ortaya koyduğu yeni dönem çalışmalarıyla ortak amaçlara hizmet edebileceği değerlendirilerek, bu nedenle dernek tarafından destek kararı alındığı kaydedildi.

Duyan'ın teşekkür mesajı:

Veysi Duyan, DEYVAN-DER yönetimine ve üyelerine desteği için teşekkür ederek, birlik ve ortak paydada hareket etme çağrısını yineledi. Duyan, iş dünyasında dayanışma ve ortak çalışma esaslarının güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) BAŞKAN ADAYI VEYSİ DUYAN&#039;A BİR DESTEK DE MİDYAT&#039;TA FAALİYET...

MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) BAŞKAN ADAYI VEYSİ DUYAN'A BİR DESTEK DE MİDYAT'TA FAALİYET GÖSTEREN DEYVAN YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ'NDEN (DEYVAN-DER) GELDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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