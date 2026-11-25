Fuarın açılışı ve katılımcılar

İstanbul'da İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ile Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) iş birliğinde düzenlenen 5. Uluslararası STK Fuarı’nın açılış töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi. Açılışa Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, TGTV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir katıldı.

Bolat'ın değerlendirmesi:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, açılış konuşmasında TGTV'yi Türkiye'deki gönüllü kuruluşların üst çatı kuruluşu olarak nitelendirerek, vakfın milli ve manevi değerlere dayanan, hayır, insani yardım, eğitim ve sosyal çalışmalar ile bilimsel faaliyetlerde bulunan teşekküllere hizmet ettiğini ifade etti.

Bolat, Türkiye'nin son dönemdeki gelişmelerini şu çerçevede aktardı: siyasi istikrar, terörle mücadelenin kazanılması, ekonomik reformlar ve ekonomideki başarılara bağlı yükselişler. Konuşmasında ihracatın 413 milyar dolar seviyesine çıkması, istihdamın 20,5 milyondan 32,5 milyona yükselmesi, milli gelirin 238 milyar dolardan 1.7 trilyon dolara ulaşması gibi somut veriler üzerinde durdu.

Ömer Bolat, 2002 yılında Türkiye'nin ihracatının 36 milyar dolar olduğunu, İslam ülkelerine yapılan ihracatın ise o dönemde 4 milyar dolar seviyesinde ve toplam içindeki payının %11 olduğunu hatırlattı. Bugün İslam ülkelerinin toplam ihracattaki payının %27 olduğunu, hükûmet ve özel sektör iş birliğiyle bu payı 2028 sonuna kadar %30'a çıkarmak için çalıştıklarını belirtti. Ayrıca geçen yıl İslam ülkeleriyle toplam ticaret hacminin 136,5 milyar dolar olduğunu, bu yılın ilk 10 ayında ise %10 artışla 128 milyar dolar seviyesine geldiğini ve hedefin 140 milyar doların üstü olduğunu vurguladı.

Birlik vurguları ve sivil toplumun rolü:

İstanbul Valisi Davut Gül, sivil toplum kuruluşlarının ülke ve toplumlar arasındaki iletişimi güçlendirmedeki rolüne dikkat çekti. Gül, sivil toplumun milletlerarası ilişkilerde yalnızca hizmet alanıyla sınırlı kalmayıp zihniyet birlikteliği ve ortak hissiyat oluşturma yönünden önemli olduğunu belirterek, 'Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye’de sivil toplum kuruluşları altın çağını yaşıyor' dedi.

TGTV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ise konuşmasında ümmetin birlik içinde hareket etmesinin zorunluluğuna vurgu yaptı. Erdoğan, Peygamber hadislerine ve Kur’anî bir meseleyi örnek vererek, 'Bölünürseniz zayıflarsınız, birlik olun ki güçlü olasınız' sözünü hatırlattı ve İslam dünyasının dış müdahaleler yerine bölge insanlarının kaderini belirlemesi gerektiğini savundu. Ayrıca Erdoğan, eğer İslam dünyası birlik olabilir ve ortak adımlar atabilirse dönüşüm döneminde hak ettiği alanı açabileceğini ve huzura kavuşabileceğini ifade etti, aksi hâlde çatışmaların bir yerden diğerine taşınarak devam edeceğini dile getirdi.

Fuar, uluslararası sivil toplum kuruluşları arasında diyalog kanallarını genişletmeyi, ortak projeler geliştirmeyi ve Türkiye ile İslam dünyası arasındaki iş birliğini derinleştirmeyi hedefleyen bir platform olarak öne çıktı. Açılış konuşmaları, hem sivil toplumun hem de devlet kurumlarının ilişkileri güçlendirme ve ekonomik hedeflere ulaşma iradesini ortaya koydu.

5. Uluslararası STK Fuarı'nın açılışı yapıldı