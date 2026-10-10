Sivil uçuşlar durdu: Riyad havalimanına balistik füze isabet etti

Riyad havalimanına balistik füze isabet etti

Suudi Arabistanlı yetkililer, Yemen'deki İran destekli Husilerin başkent Riyad yakınlarındaki Kral Halid Uluslararası Havalimanı içindeki bir terminale balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Yetkililer saldırıda yaralananlar olduğunu bildirdi.

saldırı ve yaralanmalar:

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, saldırının tesisin 3 numaralı terminaline yönelik gerçekleştiğini ve bazı kişilerin yaralandığını duyurdu. Olayın ardından bölgedeki sağlık kaynakları, çok sayıda yaralı olduğunu ve en az 5 kişinin yoğun bakıma alındığını AFP'ye iletti.

tahliye ve acil müdahale:

Olay yerinde tahliye çalışmaları başlatıldı ve bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Havalimanındaki görgü tanıkları, tesis içinde panik yaşandığını aktardı. Havalimanı yönetimi yolcuları tesise gelmeden önce havayolu şirketleriyle iletişime geçmeleri konusunda uyardı.

havacılık trafiğine etkileri:

Saldırının ardından tesis faaliyetleri geçici süreyle askıya alındı. Çeşitli havayolu şirketleri bölgedeki seferlerini iptal etti; Etihad Airways ve Qatar Airways başta olmak üzere bazı hizmetlerin pazartesi gününe kadar askıya alındığı bildirildi. Uluslararası sivil havacılık trafiğini izleyen çevrim içi kaynaklar da bölgeye gelen uçuşlarda aksaklıklar olduğunu kaydetti.

daha önceki saldırılar:

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü daha önce Husilerin 8 Ekim'de Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği iki saldırıda 3 Suudi vatandaşının hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirmişti. Ayrıca Husilerin 6-7 Ekim'de Kral Halid ile Abha Uluslararası Havalimanına düzenlediği saldırılarda 3 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 36 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Olayla ilgili resmi soruşturma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor; yetkililer bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı ve gelişmeler kamuoyu ile paylaşılıyor.

Suudi Arabistanlı yetkililer, Yemen'deki İran destekli Husilerin başkent Riyad yakınlarındaki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndaki bir terminale yönelik balistik füze saldırısında yaralananlar olduğunu açıkladı.