Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Sivil uçuşlar durdu: Riyad havalimanına balistik füze isabet etti

Yemen'deki Husiler, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın 3 numaralı terminaline balistik füze saldırısı düzenledi; yaralanmalar ve sefer iptalleri yaşandı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 20:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Sivil uçuşlar durdu: Riyad havalimanına balistik füze isabet etti

Riyad havalimanına balistik füze isabet etti

Suudi Arabistanlı yetkililer, Yemen'deki İran destekli Husilerin başkent Riyad yakınlarındaki Kral Halid Uluslararası Havalimanı içindeki bir terminale balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Yetkililer saldırıda yaralananlar olduğunu bildirdi.

saldırı ve yaralanmalar:

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, saldırının tesisin 3 numaralı terminaline yönelik gerçekleştiğini ve bazı kişilerin yaralandığını duyurdu. Olayın ardından bölgedeki sağlık kaynakları, çok sayıda yaralı olduğunu ve en az 5 kişinin yoğun bakıma alındığını AFP'ye iletti.

tahliye ve acil müdahale:

Olay yerinde tahliye çalışmaları başlatıldı ve bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Havalimanındaki görgü tanıkları, tesis içinde panik yaşandığını aktardı. Havalimanı yönetimi yolcuları tesise gelmeden önce havayolu şirketleriyle iletişime geçmeleri konusunda uyardı.

havacılık trafiğine etkileri:

Saldırının ardından tesis faaliyetleri geçici süreyle askıya alındı. Çeşitli havayolu şirketleri bölgedeki seferlerini iptal etti; Etihad Airways ve Qatar Airways başta olmak üzere bazı hizmetlerin pazartesi gününe kadar askıya alındığı bildirildi. Uluslararası sivil havacılık trafiğini izleyen çevrim içi kaynaklar da bölgeye gelen uçuşlarda aksaklıklar olduğunu kaydetti.

daha önceki saldırılar:

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü daha önce Husilerin 8 Ekim'de Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği iki saldırıda 3 Suudi vatandaşının hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirmişti. Ayrıca Husilerin 6-7 Ekim'de Kral Halid ile Abha Uluslararası Havalimanına düzenlediği saldırılarda 3 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 36 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Olayla ilgili resmi soruşturma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor; yetkililer bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı ve gelişmeler kamuoyu ile paylaşılıyor.

Suudi Arabistanlı yetkililer, Yemen&#039;deki İran destekli Husilerin başkent Riyad yakınlarındaki Kral...

Suudi Arabistanlı yetkililer, Yemen'deki İran destekli Husilerin başkent Riyad yakınlarındaki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndaki bir terminale yönelik balistik füze saldırısında yaralananlar olduğunu açıkladı.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Küçükçekmece'de yıkım çalışması sırasında 7 katlı bina çöktü
images

Kemalpaşa'da otomobilde silahlı saldırı: bir kişi hayatını kaybetti
images

Bingöl'de midibüs devrildi: Eski Genç yolu'nda çarpışma 12 kişiyi yaraladı
images

Şanlıurfa'da aranan hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sekiz ayda kapsamlı seferberlik: 7 bin 818 operasyon, 32 bin 882 tutuklama

Hasan Altun'dan Araban'da kız çocuklarının güçlenmesi için kararlılık

Malatya'nın güneyine dikkat: yerel kuvvetli sağanak bekleniyor

Arabanlı iş insanı Mehmet Kaya’dan 11 ekim için kız çocuklarına umut çağrısı

TREND HABERLER

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Gaziantep'te gökyüzünü kesintisiz aydınlatan şimşek gösterisi