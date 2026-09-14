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sivrice gölü kıyısında misina ve ipten kurtarılan yavru karga yeniden doğaya bırakıldı

Sivrice Gölü kıyısında ip ve misinaya dolanıp uçamayan yavru karga, jandarma personelleri ve bekçinin müdahalesiyle kurtarılarak doğaya bırakıldı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 17:40

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EDİTÖR: Aslı Han

sivrice gölü kıyısında misina ve ipten kurtarılan yavru karga yeniden doğaya bırakıldı

Olayın ayrıntıları:

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, Sivrice Gölü kenarındaki bir kampta görevli jandarma personelleri ve bekçi, yerde hareketsiz duran bir yavru karga fark etti. Kuşun uçamaması üzerine yaklaşıldığında, hareketinin büyük ölçüde kısıtlandığı ve ayağının etrafına misina ile ip dolandığı görüldü.

Müdahale ve kurtarma:

Personeller kuşa nazikçe yaklaştı, durumu değerlendirdikten sonra düğümlenmiş misina ve ipleri dikkatle çözdü. Müdahale sırasında karganın zarar görmemesine özen gösterildi; kısa bir gözlem ve dinlenmenin ardından kuşun uçuş yeteneği kontrol edildi ve uygun bulunduğunda tekrar doğaya salındı.

Görüntüler ve çevresel uyarı:

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı; kayıtlarda jandarma personeli ve bekçinin yaklaşımı, çözme işlemi ve kargayı serbest bırakma anı yer alıyor. Olay, kamp alanındaki görevlilerin çevreye duyarlılığını ve küçük müdahalelerin yaban hayatı üzerinde somut etkiler yaratabileceğini ortaya koydu. Uzun süre misina veya ip gibi yabancı cisimlere dolanmanın kuşlar için ciddi yaralanma ve ölüme yol açabileceği, bu tür durumlarda yetkililere bildirim yapılmasının önem taşıdığı vurgulanabilir.

ELAZIĞ’DA AYAĞINA MİSİNA VE İP DOLANAN YAVRU KARGA, JANDARMA PERSONELLERİ TARAFINDAN KURTARILARAK...

ELAZIĞ’DA AYAĞINA MİSİNA VE İP DOLANAN YAVRU KARGA, JANDARMA PERSONELLERİ TARAFINDAN KURTARILARAK TEKRAR DOĞAYA BIRAKILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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