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Sivrihisar-Çeltik bağlantı yolunda asfaltlama yeni aşamaya geçti

Sivrihisar-Çeltik bağlantı yolunda İstiklalbağı ile Ballıhisar arasındaki asfalt çalışmaları başladı; Başkan Habil Dökmeci süreci yerinde takip ediyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Sivrihisar-Çeltik bağlantı yolunda asfaltlama yeni aşamaya geçti

çalışmalarda son durum:

Vasıtayı oluşturan ulaşım ağını güçlendirme hedefiyle yürütülen asfaltlama çalışmaları kapsamında, Sivrihisar’dan İstiklalbağı Mahallesi’ne kadar olan bölümün tamamlanmasının ardından, şimdi İstiklalbağı ile Ballıhisar mahalleleri arasındaki güzergâhta asfalt serimine başlandı. Sahada devam eden uygulamalar, yolun standartlarını yükseltmeyi ve sürüş konforunu artırmayı amaçlıyor.

saha incelemeleri ve koordinasyon:

Çalışmaları yakından takip eden Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, yol boyunca incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmaların güncel durumuna ilişkin bilgi aldı. Başkan Dökmeci, projenin bir an önce tamamlanarak hizmete açılması için ilgili kurumlarla koordinasyonun sürdüğünü vurguladı.

Yerinde yürütülen uygulamalar, ekiplerin planlı programına göre ilerliyor; iş makineleri ve ekipler, mevcut altyapıya uygun biçimde asfalt serimi gerçekleştiriyor. Çalışmaların zamanında ve kaliteli tamamlanması için saha denetimleri devam edecek.

bölge ulaşımına beklenen katkılar:

İstiklalbağı ve Ballıhisar mahallelerinin yanı sıra Ertuğrul ve Aydınlı mahalleleri başta olmak üzere birçok mahallenin kullanımına uygun olacak yolun tamamlanmasıyla, bölgedeki ulaşımın önemli ölçüde rahatlaması bekleniyor. Başkan Dökmeci, projenin ilçeye kazandırılmasındaki destek ve katkılarından dolayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye teşekkür ederek yolun Sivrihisar ve çevre mahallelere hayırlı olmasını diledi.

SİVRİHİSAR İLE KONYA’NIN ÇELTİK İLÇESİ ARASINDAKİ BAĞLANTI YOLUNDA ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI HIZ...

SİVRİHİSAR İLE KONYA’NIN ÇELTİK İLÇESİ ARASINDAKİ BAĞLANTI YOLUNDA ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR. SİVRİHİSAR’DAN İSTİKLALBAĞI MAHALLESİ’NE KADAR OLAN BÖLÜMÜN TAMAMLANMASININ ARDINDAN, İSTİKLALBAĞI İLE BALLIHİSAR MAHALLESİ ARASINDAKİ BÖLÜMDE DE ASFALTLAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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