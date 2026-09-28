Sivrihisar Karakaya'da granit rotalarda tırmanış ve çevre uyarısı

Sivrihisar Karakaya'da tırmanış çalışmaları

Ankara Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü sporcuları, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Karakaya Tırmanış Bahçesinde düzenli antrenman ve eğitim faaliyetleri yürütüyor. Bölgenin granit kaya yapısı, spor tırmanışı için dikkat çekici teknik özellikler sunuyor; kulüp çatısı altındaki çalışmalar özellikle yeni katılan sporcular için hem beceri hem de doğa deneyimi sağlıyor.

Kulübün yürüttüğü antrenmanların sürekliliğine dikkat çeken Türkiye Dağcılık Federasyonu antrenörü Gürcan Işık, alana düzenli gelişlerinin 2015 yılından bu yana sürdüğünü belirtiyor. Işık, tırmanışın disiplin ve emek gerektiren bir branş olduğunu vurgulayarak, sporcuların her faaliyette kendi sınırlarını test ettiğini ifade ediyor: "Çok keyifli ve zevkli bir spor olmasının yanı sıra ciddi bir emek istiyor. Sporcularımız her tırmanışta kendi sınırlarını tanıyor ve kendileriyle yeniden tanışıyorlar."

Rota özellikleri ve güvenlik uygulamaları:

Dağcılar, teknik açıdan rotaların antrenmanlar için uygun olduğunu; ancak hava koşullarına bağlı olarak güvenlik önlemleri aldıklarını söylüyor. Işık, kayaların ıslandığı durumlarda tırmanışın güvenlik sebebiyle durdurulduğunu belirterek, antrenman programlarının hem sporcu gelişimini hem de güvenliği önceliklendirdiğini aktarıyor.

Çevre kirliliği endişesi ve çağrı:

Sporcuların ve antrenörlerin en büyük rahatsızlığı ise bölgedeki çevre kirliliği. Işık, piknikçiler ve duyarsız ziyaretçilerin bıraktığı atıkların rotaları kirlettiğini vurguluyor ve şu çağrıyı yapıyor: "Teknik açıdan rotalarımızda zorlanmıyoruz, antrenmanlarımızı rahatça yapabiliyoruz. Hava şartlarına bağlı olarak kayalar ıslandığında güvenlik amacıyla tırmanışa ara veriyoruz. Ancak bizi en çok rahatsız eden ve üzen konu çevrenin kirletilmesi. Doğamıza ve kayalarımıza hep birlikte sahip çıkmalıyız. Bu spora gönül vermek isteyen herkesi buraya davet ediyoruz, tek beklentimiz ise çevreye karşı hassasiyet gösterilmesi."

Yerel ve gelen ziyaretçilere yapılan bu çağrı, alanın hem sporcular hem de doğa tutkunları için korunmasına yönelik bir sorumluluk hatırlatması niteliğinde. Kulüp yetkilileri, temiz bir çevre sağlanmasının tırmanış kalitesini ve bölgenin sürdürülebilir kullanımını doğrudan etkilediğini belirtiyor.

TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU ANTRENÖRÜ GÜRCAN IŞIK