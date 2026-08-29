Sivrihisar kayalıklarında sanat buluşması: Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi ilgi görüyor

Müze ve konumu:

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, Sivrihisar Kayalıkları'nın yamacında yer alan Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi, 2017'de açıldı. Türkiye'nin ilk açık hava heykel müzesi olarak bilinen mekânda heykel sanatçısı Metin Yurdanur tarafından yapılmış 100 eser sergileniyor.

Temsiller ve eserler:

Müzede Atatürk, Kazım Karabekir, Nasreddin Hoca, Karacaoğlan, Dadaloğlu, Yunus Emre ve Yaşar Kemal gibi figürlerin heykelleri bulunuyor; bu eserler ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor.

Ziyaretçi ilgisi ve geri bildirim:

Yerli ve yabancı turistler müzeyi beğenerek gezdiklerini ifade ediyor. Ziyaretçiler, sunulan hizmetler için Sivrihisar Belediyesi'ne teşekkür ediyor ve mekanın bölge turizmine katkı sağladığını belirtiyorlar.

ESKİŞEHİR'İN SİVRİHİSAR İLÇESİNDE BULUNAN METİN YURDANUR AÇIK HAVA HEYKEL MÜZESİ, YERLİ VE YABANCI TURİSTLER TARAFINDAN ZİYARET EDİLİYOR.