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Sivrihisar kayalıklarında sanat buluşması: Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi ilgi görüyor

Sivrihisar Kayalıkları'nda kurulan Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi, 2017'den bu yana 100 eseriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sivrihisar kayalıklarında sanat buluşması: Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi ilgi görüyor

Müze ve konumu:

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, Sivrihisar Kayalıkları'nın yamacında yer alan Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi, 2017'de açıldı. Türkiye'nin ilk açık hava heykel müzesi olarak bilinen mekânda heykel sanatçısı Metin Yurdanur tarafından yapılmış 100 eser sergileniyor.

Temsiller ve eserler:

Müzede Atatürk, Kazım Karabekir, Nasreddin Hoca, Karacaoğlan, Dadaloğlu, Yunus Emre ve Yaşar Kemal gibi figürlerin heykelleri bulunuyor; bu eserler ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor.

Ziyaretçi ilgisi ve geri bildirim:

Yerli ve yabancı turistler müzeyi beğenerek gezdiklerini ifade ediyor. Ziyaretçiler, sunulan hizmetler için Sivrihisar Belediyesi'ne teşekkür ediyor ve mekanın bölge turizmine katkı sağladığını belirtiyorlar.

ESKİŞEHİR&#039;İN SİVRİHİSAR İLÇESİNDE BULUNAN METİN YURDANUR AÇIK HAVA HEYKEL MÜZESİ, YERLİ VE YABANCI...

ESKİŞEHİR'İN SİVRİHİSAR İLÇESİNDE BULUNAN METİN YURDANUR AÇIK HAVA HEYKEL MÜZESİ, YERLİ VE YABANCI TURİSTLER TARAFINDAN ZİYARET EDİLİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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