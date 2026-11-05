Sivrihisar yolu yakınında işçi servisi devrildi, 18 kişi yaralandı

Eskişehir-Sivrihisar kara yolunda Eskişehir'den Sivrihisar istikametine seyir halinde olan işçi servisi, ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada araçta bulunan 18 kişi yaralandı.

Olay yerinde müdahale:

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledilerek tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı; yetkililer, yaralıların durumunun izlenmesi ve kazanın kesin nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

ESKİŞEHİR-SİVRİHİSAR KARA YOLUNDA KONTROLDEN ÇIKAN İŞÇİ SERVİSİNİN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 18 KİŞİ YARALANDI.