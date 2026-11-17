operasyonun ayrıntıları:

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen titiz istihbari çalışmalar neticesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik önemli bir operasyona imza attı. Edinilen bilgilere göre, Sivrihisar ilçesi Böğürtlen Mahallesi'nde bulunan dinlenme tesislerine, 3 şüpheli şahsın ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak amacıyla getireceği yönünde ihbar alındı. Harekete geçen ekipler, Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında belirtilen bölgede gerekli güvenlik önlemlerini alarak şüphelileri suçüstü yakaladı.

ele geçirilen eserler ve sayıları:

Şüphelilere ait araçta gerçekleştirilen detaylı aramada, 124 adet sikke, 47 adet farklı şekillerde tarihi obje, 39 adet yüzük, 18 adet heykel, 4 adet kandil, 2 adet pusula, 1 adet hançer, 1 adet kupa, 1 adet vazo ve 1 adet bilezik olmak üzere çeşitli boyutlarda ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen toplam 238 adet malzeme muhafaza altına alındı.

adli süreç:

Operasyonun ardından gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili işlemler ve yürütülecek adli süreç devam ediyor.

TARİHİ ESER