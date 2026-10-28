Sivrihisar'da cumhuriyet coşkusu: Habil Dökmeci'den birlik vurgusu

Başkanın mesajı:

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Cumhuriyetimizin ilanının 103. yıl dönümünü anma vesilesiyle yayımladığı kutlama mesajında halkla paylaştığı duyguları ve beklentileri aktardı.

Dökmeci mesajında, milletin ortak mirası olan cumhuriyetin korunması ile güçlendirilmesinin herkesin görevi olduğunu belirtti ve kutlama gününün anlamına dikkat çekti.

birlik ve gelecek vurgusu:

Belediye başkanı, sözlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bıraktığı mirasın önemine değinerek, bu değerlerin ancak birlik ve beraberlik içinde yaşatılabileceğini ifade etti. Vatandaşların ortak sorumluluğuna işaret eden Dökmeci, cumhuriyetin gelecek nesillere aktarılmasının öncelikli hedef olduğunu kaydetti.

Mesajında ayrıca bağımsızlık ve özgürlük uğruna emek veren tüm kahramanların anıldığını belirten Dökmeci, kutlamaların birlik beraberlik duygusunu pekiştirmesi gerektiğini söyledi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

SİVRİHİSAR BELEDİYE BAŞKANI HABİL DÖKMECİ