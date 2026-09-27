Sivrihisar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden tır bariyerlere vurdu

Olayın ayrıntıları

Eskişehir-Ankara karayolu Sivrihisar ilçesi geçişinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir tır yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Sürücünün hakimiyeti neden kaybettiği henüz belirlenemedi.

Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Güvenlik önlemleri alındı:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler kaza alanında yolda güvenlik önlemleri aldı.

İnceleme başlatıldı:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ESKİŞEHİR-ANKARA KARAYOLU SİVRİHİSAR İLÇESİ GEÇİŞİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN BİR TIR BARİYERLERE ÇARPTI; KAZADA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI.