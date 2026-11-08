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Sivrihisar'da gençlerin inanç ve dayanışma odaklı eğitim haftası

Sivrihisar Müftülüğü, farklı yaş gruplarına sabah namazı, sohbet ve Kızılay temalı etkinliklerle gençlerin manevi gelişimine katkı sağlıyor.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 11:50

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sivrihisar'da gençlerin inanç ve dayanışma odaklı eğitim haftası

Sivrihisar müftülüğünün gençlere yönelik rehberlik çalışmaları

Sivrihisar Müftülüğü, ilçedeki çocuk ve gençlere yönelik yürüttüğü manevi rehberlik ve değerler eğitimi programlarını bu hafta da sürdürüyor. Hafta boyunca düzenlenen etkinliklerin ortak hedefi, gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sağlamak ve farklı yaş gruplarına uygun katılımcı ortamlar oluşturmak oldu.

Öğrenciler cami buluşmalarında bir araya geldi:

Program kapsamında fen lisesi öğrencileriyle sabah namazı buluşması düzenlendi. Kılınan namazın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti, sohbet ve dua gerçekleştirildi; etkinlik ikram edilen kahvaltı ile son buldu. Ayrıca meslek lisesi öğrencileri, cuma akşamı Yunus Emre Camiinde bir araya gelerek yatsı namazı ve sohbet programına katıldı. Bir diğer buluşmada ise imam hatip ortaokulu öğrencileri ve aileleri, Sinan Paşa Camiinde düzenlenen yatsı namazı programında buluşup karşılıklı sohbet etme imkânı buldu.

Miniklere Kızılay bilinci aşılandı:

Kızılay Haftası münasebetiyle 4-6 yaş Kur’an kurslarında düzenlenen etkinlikte, çocuklara yardımlaşma ve dayanışma bilinci kazandırılmaya çalışıldı. Sağlık çalışanlarının yaptığı sunumlar ve etkileşimli anlatımlarla miniklere temel ilkeler tanıtıldı. Etkinliklerin hazırlanması ve uygulanmasında emeği geçen okul yöneticilerine, sağlık çalışanlarına ve din görevlilerine İlçe Müftülüğü yetkilileri tarafından teşekkür edildi.

SİVRİHİSAR İLÇESİNDE MÜFTÜLÜK TARAFINDAN GENÇLERE YÖNELİK DÜZENLENEN MANEVİ REHBERLİK VE DEĞERLER...

SİVRİHİSAR İLÇESİNDE MÜFTÜLÜK TARAFINDAN GENÇLERE YÖNELİK DÜZENLENEN MANEVİ REHBERLİK VE DEĞERLER EĞİTİMİ FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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