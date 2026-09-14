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Sivrihisar'da göklerin buluşması: SHG Airshow 2026'ya geri sayım başladı

SHG Airshow 2026, 19-20 Eylül'de Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde düzenlenecek; Türk Yıldızları, warbird'lar, kadın pilotlar ve uluslararası ekipler sahnede.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 17:52

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Sivrihisar'da göklerin buluşması: SHG Airshow 2026'ya geri sayım başladı

SHG Airshow 2026 sahneyi hazırlıyor:

Avrupa Hava Gösterileri Konseyi (EAC) tarafından Avrupa hava gösterileri listesine alınarak global marka tescili elde eden SHG Airshow, bu yıl 19-20 Eylül tarihlerinde Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Sivrihisar Havacılık Merkezi - Necati Artan Tesisleri'nde 11. kez düzenleniyor. Etkinlik, II. Dünya Savaşı döneminden en modern hava taşıtlarına uzanan zengin içeriğiyle dünyanın dört bir yanından katılımcıları buluşturacak.

gösteri programı:

Festival programında havada nefes kesecek gösteriler yer alıyor. Sahne alacak isimler arasında Türk Yıldızları, Acromach Gökyüzü Dansçıları ve BRM Aero Bristell gösterisiyle Fevzi AK bulunuyor. Ayrıca sürpriz uçuşuyla UH-1H "Vietnam Gazisi" Huey helikopteri, 1940 ve 1943 yapımı Boeing Stearman A75N1 çift kanatlı uçakları, akrobasi pilotu Oğuzhan Cabıoğlu (EXTRA 300L) ve Alman pilot Jan Diehl gösterilerde yer alacak.

kadın pilotlar ve Vecihi mirası:

Havacılık tarihimizle bağ kuran etkinlikte, öncülerimizden Vecihi Hürkuş'un mirasına atıf yapan uçuşlar gerçekleştirilecek; Vecihi XIV'ün torunu Lee Vecihi Maxson de festivalde uçuş yapacak. Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi ve helikopter pilotu Semin Öztürk Şener ile Havacı Kadınlar Derneği üyeleri de özel performanslarla izleyicinin karşısına çıkacak.

nostalji, koleksiyoner uçaklar ve uluslararası katılım:

Etkinlikte nostaljik uçaklar da ilgi odağı olacak. MSÖ Hava ve Uzay Müzesi envanterindeki 1950 yapımı Cessna 195A Businessliner, The English Patient filminde yer alan Tiger Moth ve Devlet Hava Yolları – Turkish Airlines boyamasıyla 1939 model DC-3 / C-47 ziyaretçilere nostaljik yolculuk hissi yaşatacak. Warbird dünyasının tanınan ismi Klaus Plasa (Focke Wulf 190) ve Alman akrobasi takımı üyesi, Boeing 747 pilotu Bernhard da etkinlik programında yer alıyor.

Havacılık fuarı kimliğiyle öne çıkan organizasyonda yabancı firmalar sportif uçaklarını tanıtacak, üniversiteler ve uçuş okulları stant açacak. Etkinlik biletleri Biletinial platformu üzerinden satışta bulunuyor ve izleyicilere geniş bir görsel şölen vadediliyor.

TÜRK YILDIZLARI&#039;NDAN AKROBASİ GÖSTERİLERİNE, II. DÜNYA SAVAŞI&#039;NIN EFSANEVİ UÇAKLARINDAN KADIN...

TÜRK YILDIZLARI'NDAN AKROBASİ GÖSTERİLERİNE, II. DÜNYA SAVAŞI'NIN EFSANEVİ UÇAKLARINDAN KADIN PİLOTLARIN ÖZEL UÇUŞLARINA KADAR BİRÇOK ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK OLAN SHG AİRSHOW 2026, DÜNYA HAVACILIĞINI ESKİŞEHİR'İN SİVRİHİSAR İLÇESİNDE BULUŞTURACAK.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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