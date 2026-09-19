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Sivrihisar'da gökyüzünde tarihe yolculuk

Sivrihisar'daki SHG Airshow 11. kez gerçekleştirildi; tarihi uçak replikaları ve akrobasi gösterileri gençlere ilham verdi, etkinlik yoğun ilgi gördü.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 15:31

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EDİTÖR: Emre Koç

Sivrihisar'da gökyüzünde tarihe yolculuk

Sivrihisar'da gökyüzünde tarihe yolculuk

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği tarafından Necati Artan Tesisleri'nde düzenlenen SHG Airshow bu yıl 11. kez gerçekleştirildi. Etkinlik, vatandaşların yoğun katılımıyla tamamlanırken programda yer alan gösteriler hem görsel bir şölen sundu hem de Türk havacılık tarihine dair güçlü bir anlatı ortaya koydu.

uçuş programı ve tarihi replikalar:

Organizasyonda, Türk havacılık tarihinin simge uçaklarının uçabilen replikaları izleyicilerle buluştu. Programda Vecihi Hürkuş’un torunu ile akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk’ün tarihi uçak replikalarıyla gerçekleştirdiği uçuşlar duygusal anlar yarattı. Etkinlikte ayrıca; Türk Hava Yolları'nın tarihi boyamasıyla ilk kez sergilenen 1939 Douglas DC-3, Kaptan Pilot Tom kumandasında sahne alan efsanevi "Turkish Delight" DC-3 gösterisi, 79 yıl sonra yeniden Türkiye semalarında yer alan Focke Wulf 190, Türkiye’deki ilk ve tek North American P-51D Mustang gösteri uçuşu, Türkiye’nin ilk sivil North American T-6G Texan Harvard uçağı ve Türkiye’nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener’in akrobasi performansı yer aldı. Etkinlik programında ayrıca Türk Yıldızları’nın gösterisi, ön kısmında sarı renkli "ARI" figürü taşıyan "Vietnam Gazisi" efsanevi UH-1H (Huey) helikopterinin sürpriz uçuşu ve Ali İsmet Öztürk ile torunu Pars Şener’in birlikte sunduğu "Pars & Dede Airshow" gösterisi izleyicilere sunuldu.

vali erdinç yılmaz'ın değerlendirmesi:

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, etkinliğin havacılığın geleceği açısından taşıdığı öneme dikkati çekti. Yılmaz şu ifadeleri kullandı: "Gerçekten heyecan verici bir etkinlik; bu yıl 11.’si yapılıyor. Ben Sivrihisar Kaymakamı iken bu çalışmalar başlamış, o dönemde ilkini yapmıştık. Gelinen noktada her şey daha da ileriye giderek devam ediyor. Burada sadece etkileyici hava gösterileri yapılmıyor; havacılığın geleceği, özellikle de çocuklarımız ve gençlerimiz için ilham olacak bir faaliyet bütünü yer alıyor. Havacılık tarihimizi anlatan ve tarihimizde çok önemli yeri olan uçakların buradaki müzede replikaları yapıldı. Üstelik bunlar uçabilen uçaklar. İşte az önce rahmetli Vecihi Hürkuş’un torunu, Vecihi Hürkuş’un yaptığı uçağı uçurdu; aslında tarihe bir yolculuk yaptık. Yine Nuri Demirağ’ın yaptığı uçağı Ali İsmet Öztürk Bey uçurdu, beraber uçtular. Bunlar gerçekten çok anlamlı; tarihe bir gidiş, tarihe bir yolculuk Burası hem tarihi anlatıyor hem de geleceğe ufuk veriyor. İnşallah buralar çocuklarımız, gençlerimiz, geleceğimiz ve havacılığımız açısından çok önemli bir ilham kaynağı olmaya, ufuk açmaya devam edecek."

SHG Airshow, hem tarihe saygı niteliğindeki uçuşları hem de genç izleyicilere yönelik ilham verici içerikleriyle bölgesel havacılık kültürünü canlı tutmayı sürdürüyor. Etkinlik, katılımcılara geçmişle bugün arasında doğrudan bir bağ kurma fırsatı sundu.

ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ GÖSTERİLERİN GENÇLER VE ÇOCUKLAR İÇİN BÜYÜK BİR İLHAM KAYNAĞI...

ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ GÖSTERİLERİN GENÇLER VE ÇOCUKLAR İÇİN BÜYÜK BİR İLHAM KAYNAĞI OLDUĞUNU VURGULADI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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