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Sivrihisar'da gökyüzünü büyüleyen hava şöleni: Türk Yıldızları sahnede

Sivrihisar Havacılık Merkezi'ndeki 11. SHG Airshow'da Semin Öztürk Şener'in 'Yeni Menekşe' gösterisi ve Türk Yıldızları'nın kapanışı büyük beğeni topladı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 23:35

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sivrihisar'da gökyüzünü büyüleyen hava şöleni: Türk Yıldızları sahnede

Sivrihisar'da 11. SHG Airshow coşkusu:

Bu yıl 11.'si düzenlenen SHG Airshow, Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği tarafından Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, kent ve çevresinden gelen vatandaşların yoğun ilgisiyle izlendi; gökyüzünde gerçekleştirilen gösteriler izleyicilere unutulmaz anlar sundu.

Semin Öztürk Şener'in performansı:

Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, 'Yeni Menekşe' isimli uçağıyla seyircilere etkileyici bir gösteri sundu. Şener program sonrasında duygularını paylaşarak, Sivrihisar Hava Gösterileri'nin 11. yılını hep birlikte kutladıklarını belirtti ve 'Yeni Menekşe' ile sahada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Semin Öztürk Şener, gösteri sırasında Vecihi XIV replikası ile Nu.D.36 replikası'nın birlikte uçmasının kendisini etkilediğini, gökyüzünde yaşanan kol uçuşunun izleyicilerde güçlü bir iz bıraktığını vurguladı. Gözlerinin biraz yandığını söyleyen pilot, etkinlik süresince özellikle çocukların heyecanının kendisine ilham verdiğini ifade etti.

Türk Yıldızları ile görkemli kapanış:

Etkinliğin kapanışını ise Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan Türk Yıldızları gerçekleştirdi. İzleyiciler, takımın nefes kesen akrobasi uçuşunu büyük bir dikkatle takip etti; birçok kişi gösteriyi fotoğraflama fırsatı buldu.

Semin Öztürk Şener, imza çadırında yaklaşık bir saat kalarak ziyaretçilerle buluştuğunu, 2015'ten bu yana gösterileri takip edenlerin ve Sivrihisar Hava Gösterileri'ni birlikte büyüten herkesin kendisi için ayrı bir önemi olduğunu söyledi. Organizasyonun yerelden başlayan tutkuyu ve havacılık tarihine dair canlı bir sergiyi gökyüzünde buluşturduğu gözlemlendi.

SHG Airshow, katılımcılara akrobasi, tarihî uçak replikaları ve milli takım gösterileriyle zengin bir program sundu; etkinlik, bölgedeki havacılık kültürünün canlılığının ve izleyici ilgisinin somut bir göstergesi olarak kayda geçti.

Eskişehir&#039;de Türk Yıldızları gökyüzüne imza attı

Eskişehir'de Türk Yıldızları gökyüzüne imza attı

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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