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Sivrihisar'da kadınların sağlığı için pilates programı 57 kişiyle başladı

Sivrihisar'da ev hanımı ve çalışan 57 kadının katıldığı pilates kursu başladı; katılımcılar uzman eşliğinde hareket ve dayanıklılık kazanmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 12:21

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Sivrihisar'da kadınların sağlığı için pilates programı 57 kişiyle başladı

Sivrihisar'da pilates kursu faaliyete geçti

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kadınlara yönelik başlatılan pilates kursu, 57 kadının katılımıyla bir spor salonunda başladı. Kurs, hem ev hanımlarına hem de çalışan kadınlara hitap edecek şekilde planlandı ve antrenmanlar uzmanlar eşliğinde sürdürülüyor.

kursun amaçları:

Kursun öncelikli hedefleri arasında katılımcıların günlük hayatın stresinden uzaklaşması, fiziksel hareketliliğin artırılması ve genel sağlık ile dayanıklılık kazanılması yer alıyor. Program, katılımcılara düzenli egzersiz alışkanlığı kazandırmayı ve daha sağlıklı bir yaşam tarzını desteklemeyi amaçlıyor.

katılımcı profili ve gelecek planı:

Kursa katılanlar farklı yaş gruplarından geliyor; çalışma, programın sporun her yaşa ulaşmasını sağlamaya odaklandığını gösteriyor. Çalışmanın önümüzdeki süreçte de devam edeceği kaydedildi ve kursların sürdürülebilir biçimde yürütülmesi hedefleniyor.

ESKİŞEHİR&#039;İN SİVRİHİSAR İLÇESİNDE KADINLARA YÖNELİK BAŞLATILAN PİLATES KURSUNA 57 KADIN KATILIM...

ESKİŞEHİR'İN SİVRİHİSAR İLÇESİNDE KADINLARA YÖNELİK BAŞLATILAN PİLATES KURSUNA 57 KADIN KATILIM SAĞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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