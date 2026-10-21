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Sivrihisar'da kontrolden çıkan motosiklet refüje çarpınca iki kişi yaralandı

Sivrihisar-Afyonkarahisar kara yolunda kontrolden çıkan motosikletin refüje çarpması sonucu iki kişi yaralandı; sürücünün durumu kısmen ağır olarak bildirildi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 16:26

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 16:32

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sivrihisar'da kontrolden çıkan motosiklet refüje çarpınca iki kişi yaralandı

Sivrihisar'da trafik kazası: iki yaralı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kontrolden çıkan bir motosikletin orta refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Olay, Sivrihisar-Afyonkarahisar kara yolu kırsal Kepen Mahallesi mevkiinde gerçekleşti.

Kaza yerinde yaşananlar:

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet orta refüje çarparak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu yaralandı. Kazanın oluş şekliyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun kısmen ağır, diğer yolcunun ise iyi olduğunu bildirdi.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan inceleme sürüyor; olayın nedeni ve kaza anına ilişkin ayrıntılar soruşturma sonucunda netleşecek.

ESKİŞEHİR&#039;İN SİVRİHİSAR İLÇESİNDE, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ MOTOSİKLETİN...

ESKİŞEHİR'İN SİVRİHİSAR İLÇESİNDE, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ MOTOSİKLETİN REFÜJE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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