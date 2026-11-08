Sivrihisar'da Kurşunlu Camii'nde sabah huzuru ilçe halkını bir araya getirdi

Kurşunlu Camii'nde sabah buluşması

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Sivrihisar Müftülüğü tarafından düzenlenen haftalık sabah namazı buluşması bu hafta tarihî Kurşunlu (Yusuf Baba) Camii'nde gerçekleştirildi. İlçe halkının yoğun katılımıyla yapılan program, caminin manevi atmosferinde geçti.

Program akışı:

Sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, sohbet ve dua uygulamaları gerçekleştirildi. Katılımcılar, kısa konuşmalar ve paylaşılan dualarla ibadet anlarını birlikte yaşadı.

Etkinliğin sonu ve sosyal boyutu:

Program, namaz çıkışında katılanlara sunulan sıcak çorba ikramıyla son buldu. Haftalık buluşmalar, ilçede dini vecibelerin yerine getirilmesi yanında toplumsal dayanışma ve komşuluk ilişkilerinin güçlenmesine de katkı sağlıyor. Etkinlik sırasında yaşanan manevi anlar cami atmosferinde hissedildi.

SİVRİHİSAR İLÇESİNDE MÜFTÜLÜK TARAFINDAN DÜZENLENEN GELENEKSEL SABAH NAMAZI BULUŞMASI, TARİHÎ KURŞUNLU CAMİİ’NDE İLÇE HALKININ YOĞUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.