Sivrihisar'da kurtuluşun 105. yılı coşku ve anma ile kutlandı

kutlama programı:

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde, 20 Eylül 1921 tarihinde gerçekleşen kurtuluşun 105. yılı, kortej yürüyüşü, mehteran konseri ve halk oyunları gösterileriyle anıldı. Etkinlikler, Zaimağa Konağı önünden başlayan kortej yürüyüşüyle başladı ve ellerde dalgalanan Türk bayrakları eşliğinde Hükümet Meydanı'na kadar sürdü.

Program boyunca ilçe sakinleri ve gelen konuklar, tören alanında bir araya gelerek hem gurur hem de anma duygusunu paylaştı. Yürüyüşün ardından sahnede düzenlenen etkinlikler, günün atmosferini coşkulu görüntülerle tamamladı.

etkinlikler ve gösteriler:

Hükümet Meydanı’ndaki programda Ankara Osmanlı Mehteran Takımı konseri büyük ilgi gördü. Mehteran takımının sunumu, dinleyicilere tarihi bir atmosfer yaşatırken, Yörük Kırka Zeybek Ekibi ile Eskişehir’den gelen folklor ekibinin gösterileri kutlamalara renk kattı. Halk oyunları ve müzik sunumları, törende duygusal ve coşkulu anların yaşanmasına vesile oldu.

Etkinliklerde hem geleneksel ögeler öne çıktı hem de ilçenin kurtuluş gününe yakışır bir birlikteliğin vurgulanması sağlandı. Vatandaşların yoğun katılımı organizasyonun başarısını ortaya koydu.

protokol ve mesajlar:

Törene Sivrihisar Kaymakamı Yunus Emre Temel, Sivrihisar Hava Meydan ve Garnizon Komutanı Albay Muzaffer Tamay, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ile protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, kurtuluş anısını yad etmek ve gelecek kuşaklara aktarılacak değerlere dikkat çekmek üzere bir araya geldi.

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada şunları söyledi: "20 Eylül 1921, Sivrihisar’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun simgesi olan, tarihimiz açısından büyük anlam taşıyan bir gündür. Bugün, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin özgürlüğü için mücadele eden kahramanlarımızın aziz hatırasını bir kez daha büyük bir gurur ve minnetle anıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Şehitlerimizin bizlere emanet ettiği bu güzel vatanı ve kadim Sivrihisar’ımızı geleceğe taşımak hepimizin en büyük sorumluluğudur. İlçemizin gelişmesi, tarihi ve kültürel değerlerinin gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Sivrihisar’ımızın kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlu olsun."

Konuşma ve törenlerin ardından etkinlikler, ilçenin kurtuluş gününün anılmasına yakışır biçimde sonlandırıldı; katılımcılar, hem geçmişe saygı hem de geleceğe yönelik sorumluluk bilinciyle günü tamamladı.

SİVRİHİSAR BELEDİYE BAŞKANI HABİL DÖKMECİ PROGRAMDA KONUŞMA YAPTI