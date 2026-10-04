Sivrihisar'da minibüs ile otomobil çarpıştı: beş kişi hafif yaralandı

Sivrihisar'da trafik kazası

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Hızırbey Mahallesi'nde meydana gelen kazada, iki araç çarpıştıktan sonra minibüs yan yattı ve bagajındaki eşyalar etrafa saçıldı. Olayda araçlarda bulunan kişiler hafif yaralanırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza anı ve araçların durumu:

Edinilen bilgiye göre, Gün Sazak Caddesi'nden gelen sürücü B.K. idaresindeki 26 RH 203 plakalı otomobil ile Güvenlik Caddesi yönünden gelen sürücü F.B. yönetimindeki 42 KC 329 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yattı, bagajdaki eşyalar çevreye savruldu ve araçta hasar oluştu.

Yaralılar ve müdahale:

Kazada minibüste bulunan O.B., M.B., E.B. ve G.B. ile otomobildeki B.K. olmak üzere toplam 5 kişi hafif sıyrıklarla yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ayakta müdahale etti; polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

OLAY YERİ VE KAZA YAPAN ARAÇLAR