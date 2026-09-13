Sivrihisar'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi kırsal Nasreddin Hoca Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilde, bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

yangına müdahale:

Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. Çevreden yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, olay yerine ulaşarak yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

hasar ve soruşturma:

Can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı, aracın ise kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Olayla ilgili olarak yetkililer inceleme başlattı.

OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN