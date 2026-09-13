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Sivrihisar'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Sivrihisar ilçesi Nasreddin Hoca Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hızla büyüdü; itfaiye söndürdü, can kaybı ve yaralanma yok.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 20:56

GÜNCELLEME: 13 Eylül 2026 - 20:58

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sivrihisar'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Sivrihisar'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi kırsal Nasreddin Hoca Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilde, bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

yangına müdahale:

Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. Çevreden yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, olay yerine ulaşarak yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

hasar ve soruşturma:

Can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı, aracın ise kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Olayla ilgili olarak yetkililer inceleme başlattı.

OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN

OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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