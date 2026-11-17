Sivrihisar'da sis ve sağanak yaşamı etkiledi

Eskişehir kent merkezinde etkili olan sağanak yağış, çevre ilçeleri de etkiledi. Özellikle Sivrihisar'da görülen yağmurun ardından yoğun bir sis oluştu ve bölgedeki dağlık alanlar sis bulutlarıyla kaplandı.

hava uyarıları ve kentte hazırlık:

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hava tahmin raporlarında yer alan uyarıların ardından başlayan yağışa vatandaşlar farklı tepkilerle karşılık verdi. Hazırlıklı olanlar şemsiye ile dışarı çıkarken, hazırlıksız yakalananlar dükkan tentelerinin veya çatı altlarının korumasına sığındı.

sis etkisi ve trafik uyarısı:

Yağış ve sis, görüş mesafesini düşürdü; çevredeki dağların sisle örtülmesi, manzarayı değiştirdi. Sürücüler, ıslak zeminde fren mesafesinin uzaması nedeniyle trafikte daha yavaş ve tedbirli seyretti. Yetkililer, yağışın devam etmesi halinde dikkatli olunması ve varsa zorunlu değilse yola çıkılmaması yönünde uyarılarını korudu.

ESKİŞEHİR KENT MERKEZİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, SİVRİHİSAR İLÇESİNDE DE ETKİSİNİ GÖSTERDİ. YAĞIŞLA BİRLİKTE İLÇEDE SİS OLUŞURKEN, ÇEVREDEKİ DAĞLAR SİS BULUTLARIYLA KAPLANDI.