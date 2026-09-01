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Sivrikaya: Beşiktaş atmosferi bizi baskı altına aldı, ders çıkaracağız

Tamer Sivrikaya, Beşiktaş deplasmanda 6-2'lik yenilgide atmosferin baskı kurduğunu, penaltının kırılma anı olduğunu ve Eyüpspor'a odaklandıklarını söyledi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 01:09

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Sivrikaya: Beşiktaş atmosferi bizi baskı altına aldı, ders çıkaracağız

maçın genel görünümü:

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş'ın evinde oynanan mücadelede Çorum FK sahadan 6-2'lik skorla mağlup ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın teknik sorumlusu Tamer Sivrikaya değerlendirmelerde bulundu.

maçın kırılma anları:

Sivrikaya, Beşiktaş'ın stadyum atmosferinin takıma baskı uyguladığını belirterek, "Beşiktaş’ın bu atmosferde bize baskı oluşturacağını az çok planlamıştık." dedi. Maçın başlangıcında kalelerinde erken bir gol gördüklerini ve verilen penaltının kırılma anlarından biri olduğunu vurguladı. Yapılan değişikliklerle hücumsal alternatifler aradıklarını aktaran Sivrikaya, ikinci yarının hemen başında skoru 2-1 yaptıklarını, fakat oyuna tutunabilecekken hemen ardından gelen 3. golü yediklerini anlattı.

oyun felsefesi ve önümüzdeki hedefler:

Sivrikaya, takımın oyun anlayışının rakibe göre şekillendiğini ve daha cesur oynamayı hedeflediklerini söyledi. "Doğru oyunu oynamak istiyoruz. Maç maç dizilişimiz de planlarımız da tabii ki değişecektir." diyen teknik sorumlu, mevcut kadroya güvenini sürdürdü: "İyi bir takımımız var. Yeni oyuncularımızla daha da iyi olacağız. Ligde henüz 3. haftadayız. Yaşadığımız sadece bir mağlubiyet."

Son olarak Sivrikaya, takımın bir an önce toparlanıp önlerindeki Eyüpspor maçına odaklandığını belirterek, bu mücadeleyi kazanarak yoluna devam etmek istediklerini söyledi.

Çorum FK Teknik Sorumlusu Tamer Sivrikaya, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada...

Çorum FK Teknik Sorumlusu Tamer Sivrikaya, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, "Beşiktaş’ın bu atmosferde bize baskı oluşturacağını az çok planlamıştık" dedi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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