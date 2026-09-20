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Siyah poşet giyen motosikletli garajdaki aracı kundakladı, alevler üç katlı binayı sardı

Serik'te üzerine siyah poşet geçiren motosikletli bir kişi garajdaki otomobili kundakladı, yangın kısa sürede büyüyüp üç katlı binanın cephesine sıçradı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Siyah poşet giyen motosikletli garajdaki aracı kundakladı, alevler üç katlı binayı sardı

olayın gelişimi:

Antalya'nın Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi'nde saat 23.15 sıralarında başlayan yangın, ilk belirlemelere göre garajda park halindeki bir otomobilde çıktı. Araçtan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek otomobili tamamen sardı ve yangın, garajın bulunduğu üç katlı binanın dış cephesine sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

güvenlik görüntüleri ve şüphelinin hareketleri:

Olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu yangının kundaklama nedeniyle çıktığı tespit edildi. Görüntülerde üzerine siyah çöp poşeti geçiren bir kişinin motosikletle gelip garaj önünden geçtiği, kısa bir süre sonra geri dönüp garaj kapısının önünde durduğu görülüyor. Bu şahsın gelişiyle yaklaşık 20 saniye sonra alevlerin yükseldiği, ardından şüphelinin motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştığı kayda geçti. Polis, görüntüler üzerinden şahsın kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

itfaiye müdahalesi ve hasar tespiti:

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı ve söndürme işlemini gerçekleştirdi. Yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, üç katlı binanın dış cephesinde zarar oluştu. Binanın birinci katında bulunan mutfak kısmı da yangından dolayı kullanılamaz duruma geldi.

Akçaalan Mahalle Muhtarı Söner Taşar, ilk etapta farklı ihtimallerin değerlendirildiğini belirterek hayvanların verebileceği zarardan sabotaj ihtimaline kadar seçeneklerin araştırıldığını söyledi. Taşar, ayrıca mahalle için "En büyük tesellimiz cana gelmemesi" ifadesini kullandı. Olayla ilgili görgü tanıkları emniyette ifade verdi ve polis kamera görüntülerini delil olarak değerlendiriyor.

ARAÇTA VE EVDE HASAR OLUŞTU (ARŞİV)

ARAÇTA VE EVDE HASAR OLUŞTU (ARŞİV)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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