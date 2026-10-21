Siyaseti düşmanlaştırmaktan vazgeçin, milletin kardeşliğini koruyun

Erdoğan: birlik ve sorumlu siyaset çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, toplumsal kutuplaşmaya dikkat çekti ve siyaset dilinin değişmesi gerektiğini vurguladı. Konuşmasına geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin için taziye dilekleriyle başlayan Erdoğan, Gültekin’in ölümü sonrası sosyal medyada yürütülen nefret kampanyalarına sert tepki verdi. Erdoğan, bu tür saldırıları insanlıktan nasibini almamış bir güruhun davranışı olarak nitelendirdi.

Kutuplaşma eleştirisi ve yeni siyaset ihtiyacı:

Erdoğan, yeni yasama yılı açış hitabında da belirttikleri üzere Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgesel konjonktürde "yeni bir siyaset tarzına, yeni bir siyaset diline" ihtiyaç olduğunu söyledi. Siyasetin milletin hizmet yarışı olması gerektiğini, aksine dost-düşman ikiliğine hapsedilmesinin demokrasiyi, toplumsal barışı ve huzuru tehdit ettiğini ifade etti. Tüm siyasi partileri, millet ve memleket menfaatlerinde müşterekleri çoğaltmaya davet ettiklerini yineledi.

Muhalefet eleştirisi ve 24 yıllık iddia:

Erdoğan, muhalefetin kimi aktörlerini eleştirerek, son üç haftada hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti. Muhalefetin plan, program ve çözüm önerisinden yoksun olduğunu savunan Erdoğan, muhalefetin ülkenin sıkıntılarından rant devşirmeye çalıştığını iddia etti: "Yirmi dört yıl boyunca Türkiye’nin sıkıntılarından rant devşirmeye çalıştılar." Siyasetin nezaketini korumanın önemine dikkat çekti ve ayrıştırıcı, düşmanlaştırıcı söylemlere karşı uyardı.

Üslup, iftira ve fon tartışmaları

Hakaret ve tahrikle siyaset yapılamayacağını, sözün tartılarak söylenmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, dedikodu ve mesnetsiz ithamlarla insanların itibarının hedef alındığını söyledi. Fon tartışmalarında kişilerin itibarıyla oynandığını belirterek, "milletin malına el uzatmak bir suçsa namuslu insanlara mesnetsiz şekilde yolsuzluk ithamında bulunmak da suçtur" dedi. Foyalar ortaya çıktığında işi pişkinliğe vurmanın kabul edilemez olduğunu ifade etti ve bununla mücadele edeceklerini söyledi.

Fon krizine yaklaşım ve üç aşamalı yönetim:

Sermaye piyasalarından kaynaklı fon krizine ilişkin olarak Erdoğan, konuyu üç farklı kategoride hassasiyetle yönettiklerini aktardı. Birinci etapta tasfiyesine karar verilen fonlardaki birikimlerin yatırımcılara ödenmesi, ikinci etapta manipülasyon yaparak haksız kazanç elde edenlerden yargı önünde hesap sorulması, üçüncü etapta ise benzer sorunların tekrar yaşanmaması için alınacak tedbirlerin uygulanması yer alıyor. Meclis gündemindeki yasa teklifinin yürürlüğe girmesiyle ödeme işlemlerinin hızlanacağını belirtti. Erdoğan, söz konusu fonlarda "455 bini aşkın yatırımcı" bulunduğunu hatırlattı ve bu meseleye "bir cerrah titizliğiyle" yaklaşıldığını söyledi.

Afet müdahalesi ve destekler

İstanbul ve çevre illerdeki aşırı yağış, sel ve su baskınlarına ilişkin bilgi veren Erdoğan, afetlere vakit kaybetmeden müdahale edildiğini belirtti. İlgili bakanların İstanbul'a intikal ettiğini, ilk etapta 14 Ekim'de AFAD yönetim merkezlerinde 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalara başlandığını söyledi. İstanbul'daki arama, kurtarma ve müdahale çalışmalarında toplam 47.217 personel, 5.280 araç ve 14 bot görev aldı. 19 Ekim itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi ve AFAD'a yapılan 21.600 ihbar doğrultusunda toplam 3.270 vatandaşın güvenli bölgelere tahliyesi sağlandı.

Afet yardımları ve soruşturmalar:

Erdoğan, İstanbul'da 7, Kocaeli'de 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek gerekli soruşturmaların sürdüğünü söyledi ve ihmal veya kusur bulunması halinde sorumluların ortaya çıkarılacağını kaydetti. Afetten etkilenen vatandaşlara yönelik desteklerin ayrıntılarını paylaşan Erdoğan, Aile Bakanlığı tarafından hane başına 10 bin lira olmak üzere toplam 200 milyon lira, AFAD tarafından 230 milyon lira ve Ticaret Bakanlığı tarafından 80 milyon lira İstanbul valiliğine aktarıldığını; şu ana kadar İstanbul'daki 37 ilçede 5.672 haneye yaklaşık 57 milyon lira dağıtıldığını bildirdi.

Suriye, güvenlik ve uluslararası gelişmeler

Suriye'ye ilişkin değerlendirmesinde Erdoğan, bölgede yeni bir sayfanın açıldığına inandığını söyledi. Konuşmasında "13,5 yıllık zulmün ardından" ifadesine yer vererek, Suriyeli liderlik ve entegrasyon süreçlerine işaret etti. Zanlıların tespit edilip adalet önüne çıkarılması gerektiğini vurguladı ve Banyas ile Reyhanlı'daki katliamları anarak Banyas'ta 248, Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği olayları hatırlattı. Ayrıca Suriye istihbaratı ile Millî İstihbarat Teşkilatı'nın çalışmalarını tebrik etti.

Kapanış: politika, sorumluluk ve gelecek vaatleri

Erdoğan, siyasetin pusulasının 86 milyonun birliği, dirliği ve huzurunun korunması olduğunu belirtti. İftira siyasetinin ve iftira atanlara karşı hukuki zeminde mücadele edeceklerini söyledi. Fonlandırma, afet ve güvenlik konularında atılan adımları anlattıktan sonra AK Parti'nin kuruluş ilkeleriyle hareket etmeye devam edeceklerini, fakir-fukaranın sesi olmayı sürdüreceklerini vurguladı. Meclise sunulan 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ve 2025 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi ile Sayıştay raporlarının hayırlı olmasını diledi ve Libya'daki deniz yetki alanları mutabakat muhtırasının Libya Temsilciler Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.

Erdoğan, konuşmasını, "Biz bu meseleye bir cerrah titizliğiyle vaziyet ediyoruz" sözleriyle tamamladı ve geleceğe yönelik güven ve kararlılık mesajı verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PARTİSİNİN GRUP TOPLANTISINDA KONUŞTU.