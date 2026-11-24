Siyasetin deneyimli ismi Hikmet Çetin vefat etti

Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin 89 yaşında hayatını kaybetti. Vefatı, siyaset camiasında ve kamuoyunda derin üzüntüye neden oldu.

TBMM başkanlığı ve kamudaki görevleri:

Çetin, Türkiye siyasetinde uzun yıllar aktif rol aldı; görev yaptığı kurumlar ve deneyimi, siyasi yaşamı boyunca sıkça hatırlanacak nitelikteydi.

Siyaset çevrelerinden ve TBMM Başkanı'ndan taziye mesajı:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı: "TBMM Başkanlığı başta olmak üzere devletimizin çeşitli kademelerinde görev üstlenen Sayın Hikmet Çetin’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum".

Çetin'in vefatıyla ilgili taziye iletileri ve başsağlığı mesajları, başta TBMM olmak üzere farklı platformlarda paylaşılmaya devam ediyor.

Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin hayatını kaybetti