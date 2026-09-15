Dolar 48,6451 +0,01%
Euro 56,1884 +0,18%
Bist 13.892,30 -2,41%
Altın Gram 6.780,30 +0,06%
EUR/USD 1,1545 +0,02%
Brent Petrol 108,18 -0,52%
--°

Siyasetin odağı seçim değil, anayasa ve diplomasi öncelikli

Ömer Çelik, Erdoğan'ın Rize açıklamasının erken seçim sinyali olmadığını vurgulayarak “Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yok” dedi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 18:17

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Siyasetin odağı seçim değil, anayasa ve diplomasi öncelikli

erken seçim iddialarına net yanıt:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize’deki sözleri üzerinden yükselen tartışmalara ilişkin açıklama yaptı. Çelik, Erdoğan’ın "Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum" ifadesinin erken seçim sinyali olmadığını belirterek, "Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yok" değerlendirmesini yineledi.

Çelik, açıklamasında Cumhurbaşkanı’nın siyaset yapma tarzının teşkilatçılık üzerine kurulu olduğunu, Erdoğan’ın sık sık teşkilatlara yönelik uyarılar ve hazırlık çağrıları yaptığını; bunun ise otomatikman erken seçim niyeti anlamına gelmediğini söyledi.

iletişim kazası değerlendirmesi:

Bir gazetecinin, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz ile Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan arasında geçtiği iddia edilen tartışmaya dair sorusu üzerine Çelik, Genel Merkez’in olayı takip ettiğini, İçişleri Bakanı ile istişarelerin yapıldığını ve bunun "bir iletişim kazası" olarak değerlendirildiğini aktardı. Çelik, milletvekilinin dilekçesini geri çektiğini ve konunun geride bırakıldığını ifade etti.

yeni anayasa vurgusu:

Çelik, 12 Eylül 1980 darbesinin bıraktığı yaraların başında anayasanın geldiğini belirterek, siyasetin önünde yeni bir anayasa yapma ödevi bulunduğunu söyledi. Anayasanın sadece maddelerinin yenilenmesi değil, öznesinin doğrudan millet olduğu, vesayet ve darbeciliğin gölgesinden arındırılmış bir metin olması gerektiğini vurguladı. AK Parti’nin bu sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu ve gelecek nesillere karşı bu borcun ödenmesi gerektiğini belirtti.

terör, bölgesel güvenlik ve komşu politikası:

Çelik, bölgede Hürmüz Boğazı ve Babülmendep çevresindeki gelişmelere dikkat çekti; Irak topraklarından Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarını kınadıklarını ve Suudi Arabistan’ın toprak bütünlüğüne yönelik saldırıları doğru bulmadıklarını söyledi. Irak hükümetinin saldırganların ortaya çıkarılması yönündeki tutumunu kıymetli bulduklarını belirtti.

Şengal çevresindeki YBŞ güçlerinin Irak hükümetinin otoritesi altında entegrasyonunun önemine işaret eden Çelik, "devlet unsurları dışında kimsede silah olmaması" gerektiğini; bütün silahlı grupların tek merkezde toplanmasının ve bölge halkının hukuku ile güvenliğinin sağlanmasının önemini vurguladı.

Komşu ülkelerde zayıf devletlerin oluşmasının bölgesel istikrarsızlığı derinleştireceğini söyleyen Çelik, Türkiye’nin sınır komşularında toprak bütünlüğü ve egemenliğin korunmuş, güçlü siyasi kurumlara sahip devletleri arzuladığını ifade etti.

egemenlik, deniz meseleleri ve diplomasi vurgusu:

Çelik, Ege ve Doğu Akdeniz’de provokatif yaklaşımların arzu edilmediğini; Türkiye’nin diplomasiyi ve masada çözümü önemsemesinin zaaf değil, fırsat olduğunu ifade etti. Ayrıca, Türkiye’ye güç gösterisi yoluyla verilecek hiçbir mesajın kabul edilmeyeceğini net biçimde dile getirdi ve ülkenin diplomasi ve müzakereye verdiği önemi herkes için bir şans olarak niteledi.

GKRY'ye yönelik ABD silah ambargosu kararının bir yıl uzatılmasını eleştiren Çelik, bu tür adımların adadaki iki taraf arasındaki güveni aşındıracağını savundu. Çelik, KKTC’nin egemenliği ve Kıbrıs Türk davasının ilkelerinin korunmasının Türkiye için kararlı bir duruş olduğunu ve KKTC güvenliğinin sağlanmasının da bu çabanın parçası olduğunu belirtti.

yapay zeka uyarıları ve kültürel yankılar:

Çelik, yapay zekaya ilişkin uzman ve mühendis uyarılarını gündeme taşıdı; kötü amaçlı yapay zeka unsurlarının insanlığı tehdit edebileceğine dair iddialara dikkat çekti. Yapay zekanın kendi kendini üreterek biyolojik silah üretimi gibi tehlikeli alanlara kayabileceği uyarılarını aktaran Çelik, Türkiye’nin yapay zeka yarışının dışında kalmayacağını, ilkelerin belirlenmesi ve yönetilmesinde aktif rol oynayacağını söyledi.

Venedik Film Festivali’nde gösterilen ve Gazze’de yapay zekanın kullanımıyla ilgili iddiaları konu alan film üzerinden Netenyahu ve çevresinin faaliyetlerinin tartışmasız bir soykırım olarak görüldüğünü söyleyen Çelik, filmin ortaya koyduğu tabloda soykırım suçlarının ve ahlaki sonuçlarla hesaplaşmanın öne çıktığını belirtti.

Çelik, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve AK Parti Genel Merkezi’nde devam eden MYK toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik: &quot;Türkiye’nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur&quot;

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye’nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur"

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Terörle mücadelede yeni safha: annelerin ağlamayacağı bir ülke hedefleniyor
images

Bessent kongre oturumunda İran ve Küba yaptırımları nedeniyle protesto edildi
images

Duran ile Pakistan'ın büyükelçisi Junaid iletişim iş birliğini görüştü
images

Steinmeier ile Zeydi görüşmesi: Almanya'dan Irak'a istikrar desteği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Suudi koalisyonu, Mekke'ye yönelik insansız hava aracı saldırısını engelledi; Husiler reddetti

Doğu Pasifik'te lojistik ağı hedef alındı: Los Choneros'un yakıt teknesi batırıldı

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip park halindeki direği devirdi

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi