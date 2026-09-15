Siyasetin odağı seçim değil, anayasa ve diplomasi öncelikli

erken seçim iddialarına net yanıt:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize’deki sözleri üzerinden yükselen tartışmalara ilişkin açıklama yaptı. Çelik, Erdoğan’ın "Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum" ifadesinin erken seçim sinyali olmadığını belirterek, "Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yok" değerlendirmesini yineledi.

Çelik, açıklamasında Cumhurbaşkanı’nın siyaset yapma tarzının teşkilatçılık üzerine kurulu olduğunu, Erdoğan’ın sık sık teşkilatlara yönelik uyarılar ve hazırlık çağrıları yaptığını; bunun ise otomatikman erken seçim niyeti anlamına gelmediğini söyledi.

iletişim kazası değerlendirmesi:

Bir gazetecinin, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz ile Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan arasında geçtiği iddia edilen tartışmaya dair sorusu üzerine Çelik, Genel Merkez’in olayı takip ettiğini, İçişleri Bakanı ile istişarelerin yapıldığını ve bunun "bir iletişim kazası" olarak değerlendirildiğini aktardı. Çelik, milletvekilinin dilekçesini geri çektiğini ve konunun geride bırakıldığını ifade etti.

yeni anayasa vurgusu:

Çelik, 12 Eylül 1980 darbesinin bıraktığı yaraların başında anayasanın geldiğini belirterek, siyasetin önünde yeni bir anayasa yapma ödevi bulunduğunu söyledi. Anayasanın sadece maddelerinin yenilenmesi değil, öznesinin doğrudan millet olduğu, vesayet ve darbeciliğin gölgesinden arındırılmış bir metin olması gerektiğini vurguladı. AK Parti’nin bu sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu ve gelecek nesillere karşı bu borcun ödenmesi gerektiğini belirtti.

terör, bölgesel güvenlik ve komşu politikası:

Çelik, bölgede Hürmüz Boğazı ve Babülmendep çevresindeki gelişmelere dikkat çekti; Irak topraklarından Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarını kınadıklarını ve Suudi Arabistan’ın toprak bütünlüğüne yönelik saldırıları doğru bulmadıklarını söyledi. Irak hükümetinin saldırganların ortaya çıkarılması yönündeki tutumunu kıymetli bulduklarını belirtti.

Şengal çevresindeki YBŞ güçlerinin Irak hükümetinin otoritesi altında entegrasyonunun önemine işaret eden Çelik, "devlet unsurları dışında kimsede silah olmaması" gerektiğini; bütün silahlı grupların tek merkezde toplanmasının ve bölge halkının hukuku ile güvenliğinin sağlanmasının önemini vurguladı.

Komşu ülkelerde zayıf devletlerin oluşmasının bölgesel istikrarsızlığı derinleştireceğini söyleyen Çelik, Türkiye’nin sınır komşularında toprak bütünlüğü ve egemenliğin korunmuş, güçlü siyasi kurumlara sahip devletleri arzuladığını ifade etti.

egemenlik, deniz meseleleri ve diplomasi vurgusu:

Çelik, Ege ve Doğu Akdeniz’de provokatif yaklaşımların arzu edilmediğini; Türkiye’nin diplomasiyi ve masada çözümü önemsemesinin zaaf değil, fırsat olduğunu ifade etti. Ayrıca, Türkiye’ye güç gösterisi yoluyla verilecek hiçbir mesajın kabul edilmeyeceğini net biçimde dile getirdi ve ülkenin diplomasi ve müzakereye verdiği önemi herkes için bir şans olarak niteledi.

GKRY'ye yönelik ABD silah ambargosu kararının bir yıl uzatılmasını eleştiren Çelik, bu tür adımların adadaki iki taraf arasındaki güveni aşındıracağını savundu. Çelik, KKTC’nin egemenliği ve Kıbrıs Türk davasının ilkelerinin korunmasının Türkiye için kararlı bir duruş olduğunu ve KKTC güvenliğinin sağlanmasının da bu çabanın parçası olduğunu belirtti.

yapay zeka uyarıları ve kültürel yankılar:

Çelik, yapay zekaya ilişkin uzman ve mühendis uyarılarını gündeme taşıdı; kötü amaçlı yapay zeka unsurlarının insanlığı tehdit edebileceğine dair iddialara dikkat çekti. Yapay zekanın kendi kendini üreterek biyolojik silah üretimi gibi tehlikeli alanlara kayabileceği uyarılarını aktaran Çelik, Türkiye’nin yapay zeka yarışının dışında kalmayacağını, ilkelerin belirlenmesi ve yönetilmesinde aktif rol oynayacağını söyledi.

Venedik Film Festivali’nde gösterilen ve Gazze’de yapay zekanın kullanımıyla ilgili iddiaları konu alan film üzerinden Netenyahu ve çevresinin faaliyetlerinin tartışmasız bir soykırım olarak görüldüğünü söyleyen Çelik, filmin ortaya koyduğu tabloda soykırım suçlarının ve ahlaki sonuçlarla hesaplaşmanın öne çıktığını belirtti.

Çelik, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve AK Parti Genel Merkezi’nde devam eden MYK toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye’nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur"