Siyasi linç iddialarına Çelik'ten yanıt: cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir

Çelik'ten Özgür Özel'e yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 2026-2027 Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu açılış programında YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik istifa çağrısına tepki gösterdi. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı savunarak onun Türkiye'yi yöneten liderlerden biri olduğunu vurguladı.

liderlik ve eleştirilere yanıt:

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti’ni Cumhuriyet tarihimizde en yüksek düzeyde siyasi kapasiteyle yöneten liderdir" ifadelerini kullandı. Özgür Özel’in istifa çağrısını eleştirirken, bunun "kendisinin aynaya bakıp da söylemesinden başka bir değeri yok" olduğunu belirtti ve Özel'in ülke yönetimi ile dünya siyaseti hakkında değerlendirme yapmaya haddinin olmadığını savundu.

Çelik, Erdoğan’ın uluslararası alandaki rolüne işaret ederek Türkiye'yi "istikrar adası" ve diplomasi masalarının adresi haline getiren lider olarak nitelendirdi. Sözlerinin bir bölümünde, "Herkes haddini bilsin" ifadeleriyle AK Parti teşkilatlarının ve yandaşlarının kararlılığını vurguladı.

fon dolandırıcılığı ve hukuki süreç:

Fon dolandırıcılığı soruşturmasına dair Çelik, dünyada benzer olayların yaşandığını belirtip Türkiye'de mağduriyetlerin giderilmesi ve sorumluların tespit edilmesi için adımlar atıldığını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla kurulan Fon Kurulu'nun dördüncü toplantısının yapıldığını ve ilgili yasal düzenleme üzerinde çalışıldığını söyledi.

Çelik, "Hiçbir şey karanlıkta kalmayacak, her şey açığa çıkacak. Dolandırıcılık yapanlar, fon şeytanlığı yapanlar, vatandaşımızın hakkını gasbedenler mutlaka bedelini ödeyecek" diyerek hakkı gasbedilmiş vatandaşların haklarının iade edileceğini vurguladı. Ayrıca iddiaların siyasetle örtbas edilmesine ve siyasi linç kampanyalarına müsaade edilmeyeceğini belirtti.

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik açıklamalara karşı AK Parti'nin hukuki ve siyasi mücadele seviyesini yükselteceğini; partinin teşkilatlarının, Bakanlar Kurulu'nun ve kurumların hedef alındığı iddialarla hukuk ve siyaset zemininde mücadele edileceğini söyledi. Son olarak, Erdoğan'ın "dünya siyasetine yön veren liderlerden biri" olduğunu ve "önümüzdeki dönemde de Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı" olmaya devam edeceğini ifade etti.

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel’e yanıt: "Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir"