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Siyasi ziyaret arasında ibadet: Özgür Özel Bursa Ulu Cami'de cuma namazı kıldı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa ziyaretinde Ulu Cami'de cuma namazını kıldı; namaza korumaları eşlik etti ve ardından programına devam etti.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 18:25

GÜNCELLEME: 18 Eylül 2026 - 18:26

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Siyasi ziyaret arasında ibadet: Özgür Özel Bursa Ulu Cami'de cuma namazı kıldı

Özgür Özel Bursa Ulu Cami'de cuma namazını eda etti

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli temaslarda bulunmak ve ziyaretler gerçekleştirmek üzere geldiği Bursada cuma namazını Ulu Camide kıldı.

Özel'in camide kıldığı namaza yakın korumalarının eşlik ettiği görüldü. Namazın tamamlanmasının ardından Özgür Özel, Ulu Cami'den ayrılarak Bursa'daki programına devam etti.

Programın akışı:

Özel'in Bursa ziyareti kapsamında gerçekleştirdiği bu namaz, gündemdeki temasların bir parçası olarak kaydedildi; ziyaret programı namaz sonrası toplantı ve görüşmelerle sürdü.

Güvenlik eşliğinde hareket:

Namaz esnasında ve çıkışta Özel'e koruma ekibinin eşlik etmesi dikkat çekti. Ziyaretin kalan kısmı planlandığı şekilde devam etti.

ÖZGÜR ÖZEL, BURSA’DA CUMA NAMAZINI ULU CAMİ’DE KILDI

ÖZGÜR ÖZEL, BURSA’DA CUMA NAMAZINI ULU CAMİ’DE KILDI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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