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Skunk operasyonunda araçtan 10,5 kilo yakalandı

Gevaş'ta jandarma ekipleri, T.Ş. yönetimindeki araçta zulalanmış 82 parça halinde toplam 10 kilo 500 gram skunk ele geçirerek şüpheliyi gözaltına aldı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 16:18

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 16:34

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Skunk operasyonunda araçtan 10,5 kilo yakalandı

Van'da uyuşturucu operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ile Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuna yönelik çalışma yürüttü.

operasyon ayrıntıları:

Çalışma kapsamında, sürücüsü T.Ş. (39) olan 34 BPT plakalı araçta arama yapıldı. Yapılan aramada araç içerisinde zulalanmış ve 82 parça halinde toplam 10 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

soruşturma ve gözaltı:

Olayla ilgili olarak T.Ş. hakkında gözaltı işlemi başlatıldı ve adli süreç için gerekli işlemler yürütülüyor. Jandarma ekiplerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kararlılıkla devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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